Yumurta, Twitter'da En Çok Konuşulanlar Arasında

Twitter'ın 2019'un tweet'leri raporu, popüler yumurta fotoğrafının yıl boyunca en çok retweet'lenen (yeniden paylaşılan) tweet'lerden biri olduğunu ortaya çıkardı.
Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)
We got this ?? pic.twitter.com/VkMPwJo9GI— World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019
En çok paylaşılan tweet'ler arasında Güney Koreli müzik grubu BTS'nin bir tweet'i, sevimli hayvanlar, bir grup adamı kovalayan ördek, üzerine doğru çığlık atılan herkese saldıran bir kuş yer aldı.
Yorumlarla birlikte en çok retweetlenen tweet'lerin başında Ganalı müzisyen Patapaa'nın şarkısındaki "sco pa tu manaa" cümlesi geldi. Bu sözcüklerin bir anlamı olmasa da Twitter kullanıcıları, bunu "Aklında ne var?" anlamında kullanmaya başladı.
Tweet'lerde en çok konuşulan TV dizilerinde Game of Thrones yer alırken en çok konuşuan film, The Avengers: Endgame oldu. Twitter'da yılın aktörü Tom Holland olurken 2019'da platformada en çok konuşulan müzisyenler, BTS, Ariana Grande, Drake, Rihanna ve Cardi B oldu.
Son olarak Twitter'da en çok kullanılan emoji, tanıdığınız gülmekten gözyaşlarına boğulan yüz oldu.
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