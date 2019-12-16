Yumurta, Twitter'da En Çok Konuşulanlar Arasında

Twitter'da 2019 boyunca en çok konuşulanlar ortaya çıktı, popüler "yumurtanın" hala internette delicesine dolaştığı anlaşıldı!

Yumurta, Twitter'da En Çok Konuşulanlar Arasında

Twitter'ın 2019'un tweet'leri raporu, popüler yumurta fotoğrafının yıl boyunca en çok retweet'lenen (yeniden paylaşılan) tweet'lerden biri olduğunu ortaya çıkardı.

En çok paylaşılan tweet'ler arasında Güney Koreli müzik grubu BTS'nin bir tweet'i, sevimli hayvanlar, bir grup adamı kovalayan ördek, üzerine doğru çığlık atılan herkese saldıran bir kuş yer aldı.

Yorumlarla birlikte en çok retweetlenen tweet'lerin başında Ganalı müzisyen Patapaa'nın şarkısındaki "sco pa tu manaa" cümlesi geldi. Bu sözcüklerin bir anlamı olmasa da Twitter kullanıcıları, bunu "Aklında ne var?" anlamında kullanmaya başladı.

Tweet'lerde en çok konuşulan TV dizilerinde Game of Thrones yer alırken en çok konuşuan film, The Avengers: Endgame oldu. Twitter'da yılın aktörü Tom Holland olurken 2019'da platformada en çok konuşulan müzisyenler, BTS, Ariana Grande, Drake, Rihanna ve Cardi B oldu.

Son olarak Twitter'da en çok kullanılan emoji, tanıdığınız gülmekten gözyaşlarına boğulan yüz oldu.

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