Zepp Health'ten Dikkat Çeken Yeni Teknolojiler

Zepp Health Corp. (NYSE: ZEPP), geçtiğimiz günlerde şirketin dört önemli geliştirmesinin duyurusunu içeren yıllık geliştirici konferansı Next Beat 2021 – The Future of Heath'e ev sahipliği yaptı.
HuangshanTM 2s – Üçüncü Nesil Akıllı Cihaz AI Çipi Performansı Artırıyor
Zepp Health, şirketin Huangshan 2'ye kıyasla önemli performans artışları sunan yeni nesil akıllı giyilebilir çipi Huangshan 2s'yi duyurdu. Yeni çip güç tüketimini %56 ve beklemedeki güç tüketimini %93 oranında azaltırken, grafik performansını %67 oranında artırıyor.
Huangshan 2s, çift çekirdekli RISC-V komut seti mimarisini kullanan ilk giyilebilir yapay zeka işlemcisi. Şirket, işlev, performans ve güç tüketimini bu kadar iyi dengeleyen bir giyilebilir çip geliştirmekten dolayı heyecan duyuyor. Yeni çip tüketicilerin şirketin akıllı sağlık ürünlerinde dair deneyimlerinde ve performansta önemli bir fark yaratacak. Huangshan 2s, şirketin üçüncü nesil Amazfit akıllı saatleri için kilit çiplerden biri olacak.
Zepp OS - Uygulama Geliştiricileri için Enerji Verimli Açık Mimari ve Sağlık Yönetim Sistemleri için platform oluşturan Zepp Health, akıllı giyilebilir Zepp OS için tamamen farklı bir hafif Mini Program + Bulut konsepti geliştirdi. Şirketin işletim sistemi de sağlık ve kullanıcı deneyimine önem verilerek tasarlandı ve hafiflik, pürüzsüzlük ve pratiklik olmak üzere üç temel özelliğe odaklandı.
Zepp OS, yalnızca bir akıllı saat işletim sistemi olmakla kalmayıp, aynı zamanda açık bir sağlık yönetimi platformunun çekirdeğini oluşturuyor. Böylece diğer birçok mobil işletim sisteminin sınırlamalarını ve sorunlarını ortadan kaldırıyor.
55MB'lık yeni Zepp OS, şirketin önceki Amazfit işletim sisteminin onda biri boyutunda ve WatchOS 8'in yirmi sekizde biri büyüklüğünde. Zepp OS'nin güç tüketimi önceki Amazfit OS'den %65 daha düşükken, karşılaştırma testlerinde şirketin akıllı saatlerinden birinde pil ömründe %190'lık artış gözlemlendi. Yeni Zepp OS ayrıca kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmak için birçok modern ve dinamik görsel efekt içeriyor.
Zepp ve Amazfit kullanıcıları için en heyecan verici şeylerden biri de, şirketin, şirketin tescilli biyosensör dizisinden ve AI çipinden gelen yüksek kaliteli veri ve zekadan yararlanan yeni uygulamalar oluşturmak için geliştiricilere Mini Program çerçevesini açması.
Yeni Zepp OS yalnızca akıllı telefonlarla değil, akıllı evler ve diğer sağlık cihazları ve ödeme sistemleriyle daha iyi bağlantı kurmak için çok güvenilir ve kararlı bir Bluetooth bağlantısı sağlıyor. 4G/5G modüllerini destekleyen Zepp OS, akıllı telefon olmadan doğrudan buluta saat bağlantılarına izin vermek için TCP/IP ağ protokollerini entegre ediyor. Zepp OS, NetEase, Spotify, Alexa, Yuepao veya Strava gibi müzik, sesli komut ve fitness için internet bulut hizmeti uygulamalarını destekliyor.
Zepp OS, 2021'in 4. çeyreğinde resmi olarak piyasaya sürülecek ve binlerce geliştiricinin katılımıyla akıllı giyilebilir kullanıcılar için küresel bir açık kaynaklı sağlık ekosistemi oluşturmasına olanak tanıyan, açık kaynaklı sağlık yönetimi platformu haline gelecek. Zepp Health, harici nesnelerin interneti (IoT) ortaklarına yönelik ticari uygulamaları dağıtmak üzere halihazırda Yitong Technology'ye Zepp OS ve Huangshan 2s akıllı giyilebilir çip teknolojilerini lisansladı.
Zepp Health Bilekten Tansiyon Ölçümünü Tanıttı
Zepp Health, non-invaziv bir şekilde bilekten kan basıncı ölçebilen PumpBeats™'i tanıttı. Beş yıllık teknik araştırmaya dayanan ve şirketin tescilli Huangshan AI çipini ve biyosensör dizisini kullanan Zepp Health PumpBeats™ algoritması, saatin optik sensörleri aracılığıyla kan basıncını ölçebiliyor. Pekin Üniversitesi First Hospital'deki hipertansif hastaların klinik testleri, PumpBeats ölçümlerinde Sistolik basınçta 5,14 mmHg'den, Diyastolik basınçta 4,88 mmHg'den az sapma buldu.
Kan basıncı ölçümü sadece 30 saniye sürüyor. PumpBeats™'in 2021'in 4. çeyreğinde Amazfit ürünlerinde sunulması bekleniyor.
Zepp Health, Tıbbi Görüntüleme Teknolojilerine Yatırım Yapmaya Devam Ediyor
Şirketin sağlıkla teknolojiyi birleştirme misyonu tüketicilerle sınırlı değil. Şirket, tüketicileri ve geleneksel sağlık sistemini kapsayan ve kapsayan daha geniş bir sağlık ve zindelik sistemini için alan bir vizyona sahip. 2020'de Zepp Health, minyatürleştirme, yapay zeka, çip, sensör ve algoritma uzmanlığının pazara sunulan yeni tıbbi görüntüleme teknolojilerinde kullanılabileceğini fark etti. Şirket, Promaxo, Inc. ve Hyperfine, Inc. dahil olmak üzere birçok genç tıbbi görüntüleme şirketiyle ortaklıklar kurdu ve önemli finansal yatırımlar yaptı. Bu yeni minyatür ve taşınabilir MRI, X-Ray ve ultrason sistemleri, tıbbi görüntülemede uygulama ve maliyetleri alt üst edecek. Küresel olarak daha iyi bakım ve daha düşük maliyetler üzerinde önemli etkisi olacak.
Konferansta Zepp Health, şirketin Çin'deki çabalarını desteklemek için ek mühendislik geliştirme çabasını duyurdu. Araştırma, Çin pazarının benzersiz ihtiyaçlarının yanı sıra şirketin mühendisliğinin ve IP'sinin gelişen yeni teknolojileri nasıl tamamlayabileceğini ve değer katabileceğini keşfedecek.
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