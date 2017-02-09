Apple Watch Satış Rekoru Kırdı!
Tim Cook'un "talep çok yüksek" dediği Apple Watch'un satış tablosu, sonunda ortaya çıktı!
Apple'ın yöneticisi Tim Cook, geçtiğimiz çeyrekt satışlarının rekor miktarda olduğunu söylediği sırada verdiği tek detay "tatil talebi o kadar yüksekti ki yeterince üretemedik" olmuştu. Ancak Canalys'in raporunda belirtilen tahmine göre giyilebilirin rekor kıran performansı 6 milyon ünite satışına ve 2.6 milyar dolardan fazla gelire denk gelmekteydi. Bu da çeyrek için akıllı saat piyasasının neredeyse %80'ine denk gelmekte.
Analist Jason Low'un Canalys'ten basın açıklaması sırasında söylediğine göre yeni modellerdeki donanım ve yazılım geliştirmelerinin yanı sıra, Apple'ın başarısının sebebi temel olarak daha geniş bir gruba ulaşmasını sağlayan standart pazarlama yöntemine ve yenilenmiş fiyatlara bağlı olmaktaydı. "Series 1'in düşük giriş fiyatı ve Apple'ın daha odaklı fitness mesajları Watch'u hem daha alınabilir hem de daha alakalı hale getirdi."
9to5Mac tarafından belirtilen üzere Canalys, Apple'ın geçtiğimiz çeyrekte 6 milyon ünite sattığını tahmin etmekte ve bu da yıl bazında %12'lik bir büyüme anlamına gelmekte. Genel olarak Canalys, Apple'ın 2016 yılında 11.9 milyon saat sattığını ve yıl için %49 market payına sahip olduğunu tahmin etmekte.
Bu durum da Apple'ı ciddi bir fark ile akıllı saat piyasasının liderliğine yerleştirmekte. Canalys'in tahminlerine göre 2016 için Apple'ın ardından gelen iki büyük akıllı saat satıcısı, sırası ile %17 ve %15'lik paylar ile Fitbit ve Samsung olmakta. Diğer satıcıların toplam payı ise %19 olmakta.
Ayrıca Canalys, Xiaomi'nin rekor çeyreğinin 5.5 milyon Mi Band satışından oluştuğunu da belirtiyor.
Apple, çeyrek içerisinde rekor sayıda Apple Watch satmasının yanı sıra, şimdiye kadar sahip olduğu en yüksek geliri toplamış durumda. Cook'un Q1 gelir çağrısında söylediğine göre en yüksek iPhone satışına ulaşıldı ve iPhone, Hizmetler, Mac ve Apple Watch için gelir rekoru kırıldı. Ayrıca firma, App Store'un da rekor miktarda aktiviteye sahip olduğunu söylemekteydi.
Ancak Apple'ın bütün ürünleri iPhone veya Apple Watch kadar başarılı olabilmiş değiller. iPad satışları ve geliri, yıl bazında %20 düşmüş durumda.
Her ne kadar giyilebilir piyasası son zamanlarda yavaşlama işaretleri gösteriyor olsa da, giyilebilir üreticileri ürünlerinde kararlı gözüküyorlar. Fitbit, zayıf bir dördüncü çeyrek için uyarıda bulundu ve işten çıkartmaları duyurdu ancak mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde kendi giyilebilir uygulaması mağazasını sunmayı planlamakta. New Balance da yakın bir süre önce ilk Android Wear akıllı saati RunIQ'yu tanıtırken HTC, bir akıllı saat prototipine benzeyen fotoğrafların yayılmasının ardından bir akıllı saat üzerinde çalıştığı söylentilerini reddetmişti...
Levent Öztürk
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