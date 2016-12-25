Call of Duty Infinite Warfare İçin Kara Tablo!
Call of Duty serisinin son halkası Infinite Warfare, efsane seride işlerin pek de iyi gitmediğini kanıtlıyor...
Ne açıdan bakılırsa bakılsın, Infinite Warfare satışlarının bu kadar düşük olması, Call of Duty için bir şeylerin ciddi şekilde ters gittiğini gösteriyor olabilir.
Cowen analistlerinin kaynak olarak alındığı NPD Kasım raporlarına göre, Infinite Warfare fiziksel satışları, Black Ops 3'ün ilk ayına göre neredeyse yüzde 50 düşük durumda. Activision hisseleri de, Ekim ayında genel olarak Eylül ayına göre yüzde 20 düşüş gösterdi.
Tabii ki burada bazı soru işaretleri bulunmakta. Bu sayılar, sadece fiziksel satışları içermekte ve bu da normal olarak bu yılın düşüşünü göstermek için yeterli değil.
Dikkat çeken bir diğer detay ise, Modern Warfare Remastered ile beraber paketlenmiş olarak sunulan 80 dolarlık Call of Duty Warfare sürümünü satın alan kişilerin sayısı. Bunun anlamı da satılan kopyaların bir kısmının yüzde 33 daha fazla gelir sağlaması oluyor. Ayrıca, bu oyun Xbox 360 ve PS3'te yayınlanmayan ilk Call of Duty oyunu ve bu da daha küçük bir pazar anlamına geliyor.
Activision, Infinite Warfare'in yeni bir marka olduğunu ve Black Ops 3'ün geçmişi yüzünden daha büyük bir başarıya hazır olduğunu belirtmekte. Ancak durum bundan biraz daha detaylı olarak açıklanabilir.
Infinite Warfare tanıtımı, Battlefield 1 ile aynı dönemde yapılmıştı ve BF1, daha iyi gözüktüğü konusunda genel olarak övülmüştü; daha iyi bir oyun olduğu söylenmekteydi. Hatta BF1 tanıtımı YouTube'da en çok beğenilen videolardan biri seçilirken, Infinite Warfare tanıtımı en beğenilmeyen videolardan biri oldu.
Ayrıca bu yıl, Infinite Warfare'in tek rakibi Battlefield 1 değildi; daha önceki herhangi bir yıla göre daha fazla ve kaliteli çok oyunculu shooter türü oyun bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu alanda bu yıl Overwatch, Titanfall 2, Rainbow Six: Siege, CS:GO, Destiny, Paladins ve daha pek çok oyun rekabet etmekte. Her ne kadar bu oyunlar farklı alt kategorilerde bulunsalar da, zamanın sınırlı olması, bu oyunların aynı alanda yarışmaları anlamına geliyor.
Levent Öztürk
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