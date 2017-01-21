Daha önce duymadığınız en ilginç cihazlar: Bölüm #06

Daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar, Cool Tech ile karşınızda.

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Video izlenirken sayfa otomatik tekrarlayınca baştan başlatılıyor. Seçilen konu ilgi çekici. Beğendim.

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