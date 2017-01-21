Daha önce duymadığınız en ilginç cihazlar: Bölüm #06
Daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar, Cool Tech ile karşınızda.
Bölüm #06 Düşmeyen uçakla tanışmak ister misiniz?
Bu ambulans hiçbir zaman trafiğe takılmayacak. Anne baba adayları işte karşınızda bebeğiniz. Minik de olsa bir robot ordusu ister misiniz? Peki ya artık yemekleri faydalı bir şeye dönüştürmeye ne dersiniz? Uçmaktan korkanlar, artık korkmayın. Düşmeyen uçak yapıyorlar. Tümü Cool Tech videomuzda.
Önceki bölümleri kaçırdınız mı?
Bölüm #05 Hiç devrilmeyen motorsiklet olur mu?
Bölüm #04 Bu yatak kendi kendine toplanıyor!
Bölüm #03 Yapay köpek burnu daha iyi koku alıyor!
Bölüm #02 Bisikletlere özel hava yastığı!
Bölüm #01 Sadece 30$'a hem HTC Vive hem Hololens!
Daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar ile karşınızdayız.
Mahmut Karslıoğlu
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Video izlenirken sayfa otomatik tekrarlayınca baştan başlatılıyor. Seçilen konu ilgi çekici. Beğendim.