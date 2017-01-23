Dünya İçin 3 Yılda Ardarda 3 Kötü Rekor!
Dünyamız, 2014 ve 2015 yıllarında kırdığı rekoru, 2016 yılında bir kez daha kırdı. Ama bu rekor, geleceğimiz için pek de iyi şeyler söylemiyor!
Bilim insanları, Dünya'nın 2016 yılında en sıcak yıl rekorunu bir kez daha kırdığını açıkladı. 2014 ve 2015 yıllarında da yeni rekorlar görmüştük. Bu da modern çağ içerisinde, arka arkaya üç yılın en sıcak yıl olması durumu ile ilk karşılaşmamız.
Dünya'nın ısınmaya başladığı ve iklim değişikliği ile karşı karşıya olduğumuz (küresel ısınmanın bir Çin komplosu olduğu iddialarına rağmen) bir gerçek. Ancak bu durum, raporların sunulmaya başlaması ile beraber daha da net bir şekilde gözükmeye başladı. Sıcaklıklar, pek çok uzmanın hem doğal dünyaya hem de insan uygarlığına tehlikeli olduğunu söyledikleri noktalara doğru ilerliyor.
2015 ve 2016 yılları, El Niño olarak bilinen kasırga sebebiyle gezegenin normalden daha fazla ısınması ile sonuçlanmıştı. Ancak daha büyük olan problem ise, uzun süredir devam eden sıcaklık artışı ve bilim insanları, bu artışın karbondioksit ve diğer sera gazları etkisi ile güçlendiğini söylemekte.
Rekor sıcaklık artışları, özellikle Kuzey Kutup Bölgesi'nde net bir şekilde etkilerini gösteriyor. Bölgedeki deniz buzu yıllardır eriyor ve Kutup toplumları şimdiden değişen iklim sebebiyle hızlı kıyı erozyonu gibi ciddi problemler ile karşı karşıya. Ancak sıcaklık artışını hisseden tek bölge kuzey kutbu değil. Afrika'da da kuraklık ve açlık ciddi problemler oluşturmakta.
El Niño artık sona ermiş durumda ve bilim insanları, 2017'nin geçtiğimiz yıla göre daha soğuk olmasını bekliyor. Ancak bu ani sıcaklık artışı pek çok uzman için şaşırtıcıydı ve bazıları, önümüzdeki yıllarda hızlanmış bir küresel ısınma ile karşı karşıya olabileceğimizden korktuklarını açıkça söylüyorlar.
Şu andaki sıcaklık seviyelerinde bile milyarlarca ton kara buzu eriyor veya okyanuslara kayıyor. Ayrıca denizler de insan emisyonları sebebi ile sıkışan sıcaklığın büyük bir kısmını emiyor. Bu etkenler de okyanusların hızlı olarak gözüken bir şekilde yükselmesine sebep oluyor ve şimdiden pek çok kıyı topluluğu, gel-git selleri ile savaşmak için milyarlarca dolar yatırım yapmaya başlamış durumdalar. Yardım çağrıları ise genellikle pek etkili olmuyor.
Kutup bölgelerini de dahil etmesi ve diğer gruplara göre çok daha fazla veri topluyor olması sebebiyle pek çok bilim insanı tarafından en doğru verilere sahip olduğu düşünülen NASA'nın hesaplamaları, 2013 ile 2016 yılları arasında gezegendeki sıcaklığın yarım fahrenhayt arttığını belirtmekte. 1880 yılında başlayan NASA kayıtları için bu artış, şimdiye kadarki en yüksek üç yıllık artış olmakta.
Modern çağın küresel ısınması, göreceli düz bir çizginin ardından 1970 yılı civarında başladı ve geçtiğimiz üç yıl, bu dönem içerisinde arka arkaya rekor kıran tek üç yıl serisi olmakta. Şu anda kaydedilmiş olan en sıcak 17 yılın 16'sı, 2000 yılından bu yana yaşanmış...
Levent Öztürk
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