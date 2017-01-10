iPhone 8, En İyi Ekranlardan Biriyle Gelebilir!

Yeni bir rapor, Apple'ın iPhone 8'de AMOLED ekrana yer vermek için düğmeye bastığını söylüyor!

iPhone 8, En İyi Ekranlardan Biriyle Gelebilir!

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