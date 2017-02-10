iPhone 8 Tek Kablosuz Şarj Olan iPhone Olmayacak
Yeni iddialara göre bu sene çıkacak iPhone'ların hiçbiri, sizi bu havalı özellikten mahrum etmeyecek!
Apple ile ilgili sağlam bir geçmişi olan güvenilir bir analiste göre, bu yıl piyasaya sürülen üç yeni iPhone'un hepsi kablosuz şarj özelliğine sahip olacak.
KGI Securities şirketinde çalışan Ming-Chi Kuo'nun yayınladığı bir araştırma sonucuna göre, 2017'de piyasaya sürülecek olan iPhone 8, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus telefonlarının hepsi kablosuz şarj özelliği ile birlikte gelecek.
iPhone 8'in şarj teknolojisine yeni bir standart getireceği söylentileri daha önce de internette dolaşıyordu, ancak diğer yeni iPhone'ların da kablolu şarjdan kurtulacağını bilmiyorduk. En azından Kuo'ya göre artık bunu da biliyoruz.
Kuo, iPhone 8 ile ilgili ilginç başka bir bilgi daha paylaştı: Cihazın OLED ekranı ve cam kaplaması olacağı için şarj olurken ısınmaya dayanıksız olabileceğini açıkladı. Ona göre telefonun 3D Touch modülü ekstra yalıtıcı katmanla kaplanmış olacak, böylece cihaz içten ısınmış bile olsa dokunmatik özelliklerini kaybetmeyecek.
Isınmayı engellemek için eklenen önlemler cihazın fiyatının artmasına sebep olabilir. Çarşamba günü yapılan bir açıklamaya göre yüksek üretim maliyeti ve yeni materyaller yüzünden iPhone 8'in fiyatı 1.000 doların üzerine çıkacak.
Ali Ruhi Öztürk
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