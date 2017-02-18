iPhone 8, Touch ID Yerine Yüz Taramayı Koyabilir!
iPhone'unuzun kilidini parmak iziyle açmayla alışıksanız, iPhone 8'de bundan vazgeçmeniz gerekebilir!
iPhone'unuzu parmak iziyle açmaya alıştıysanız, iPhone 8'de bu alışkanlğınızı değiştirmeniz gerekebilir.
JPMorgan analisti Rod Hall'a göre Apple, iPhone 8'de Touch ID sensörüne yer vermeyecek ve bunun yerine 3 boyutlu, lazerli yüz tarayıcısı kullanacak. Analistin iddialarının dayanağını bilmesek de, Apple'ın telefonları için bir yüz tanıma teknolojisi üzerinde çalıştığını daha önce duymuştuk. Home düğmesinin kaldırılacağına dair söylentilerin kuvvetli olduğunu da düşünürsek, yeni iddia olanaksız görünmüyor.
Elbette dedikoduları dedikodularla yorumlayarak gerçeklerden çok uzağa düşme ihtimalimiz yüksek. Bu yüzden Apple'ın 5 Haziran'daki WWDC etkinliğinde yeni iPhone'u hakkında söyleyeceklerini beklemekte fayda var gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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