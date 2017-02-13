iPhone'u Webcam Olarak Kullanın!
iPhone'unuzu bir web kamerası gibi kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte bunu yapmanızı sağlayan 5 uygulama!
iPhone'unuzu bir webcam gibi kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Böyle bir çözüm tabi ki gerçek bir web kamerasının yerini tutmayacak ancak birkaç uygulamayla iPhone'un kamerasını uzaktan, Windows'lu PC'nizden, Mac'ten, bir başka mobil cihazdan ve hatta web üzerinden izleyebilirsiniz. İşte bunu yapmanızı sağlayacak 5 uygulama.
1. EpocCam Wireless Virtual Computer Webcam (Ücretsiz)
App Store'daki en popüler webcam uygulaması olan EpocCam Wireless Virtual Computer Webcam, webcam destekli her uygulamada çalışıyor (Skype, Google Hangouts gibi). Uygulamayı kullanabilmek için uygulamaya ek olarak, sürücüleri de geliştiricinin web sayfasından indirmeniz gerekiyor.
Bağlantı kurmak için hiçbir şey yapmanız gerekmiyor, her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.
App Store'dan indirin: EpocCam Wireless Virtual Computer Webcam
2. PocketCam Lite (Ücretsiz)
PocketCam Lite, iPhone'unuzun kamerasını Windows veya Mac'te ana kamera olarak kullanmanıza izin veriyor. Araç, FaceTime, iChat, Skype, MSN Live Messenger, AIM ve fazlasını destekliyor. Evinizde veya ofiste videolu bir görüşme düzenlerken yürümeniz gerekirse, uygulama sayesinde laptop'unuzu taşımanıza gerek kalmıyor.
App Store'dan indirin: PocketCam Lite
3. AtHome Camera (Ücretsiz)
AtHome Camera sayesinde uzaktaki bir bilgisayar, kameranızı izleyebildiği gibi, iPhone uygulaması üzerinden bilgisayarınızın kamerasına da bakabilirsiniz. Mac ve Windows'ta çalışan uygulamanın iki parçası bulunuyor: Streamer ve viewer.
App Store'dan indirin: AtHome Camera
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