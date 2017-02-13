iPhone'u Webcam Olarak Kullanın!

iPhone'unuzu bir web kamerası gibi kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte bunu yapmanızı sağlayan 5 uygulama!

iPhone'u Webcam Olarak Kullanın!

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