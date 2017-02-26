İşte Huawei Watch 2 ve Watch 2 Classic Özellikleri
Huawei, Huawei P10 ve P10 Plus'un yanında Watch 2 ve Watch 2 Classic'i de tanıttı! İşte yeni akıllı saatler ve özellikleri...
Huawei, Barselona'da gerçekleşen ve bizim de CHIP Online olarak yerinde takip ettiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde yeni amiral gemisi akıllı telefonları Huawei P10 ve Huawei P10 Plus'ı tanıtmakla kalmadı, onun yanına bir de akıllı saatlerini iliştirdi: Huawei Watch 2 ve Watch 2 Classic hakkında tüm bilinenleri sizlere aktarıyoruz.
Huawei P10 ve P10 Plus MWC'de Tanıtıldı!
Tıpkı Samsung'un Gear S3 akıllı saatinde yaptığı gibi 2 farklı varyantla sahne alan Huawei, Watch 2 ve Watch 2 Classic olarak isimlendirdiği saatleriyle LTE desteğini de kullanıcılara sunuyor. LTE desteği yalnızca Huawei Watch 2'de bulunurken Watch 2 Classic'i tercih edenler Wi-Fi desteğine sahip olacak. İki saat arasında özellik bakımından en büyük fark burada karşımıza çıkıyor.
Her iki model de genel hatlarıyla benzer özelliklere sahipler. Ancak görünümde birtakım farklılıklar elbette mevcut. Ne tip özelliklere sahip oldukları aslında saatlerin isminde gizli. Huawei Watch 2, sportif model olarak yer alırken, silikon kayışlarla tercih edilebilecek. Huawei Watch 2 Classic ise, paslanmaz çelik çerçeve ve deri kayışlarıyla, daha klasik bir görünüme sahip.
Her iki saat de Android Wear 2.0 işletim sistemiyle geliyor ve bununla birlikte Android Pay desteğini de getiriyor. Öte yandan yine her iki saat, IP68 sertifikasına sahip. Yani saatler su geçirmiyor.
1.2 inç boyutunda AMOLED ekranla 390x390 piksel çözünürlük sunan saatler, Snapdragon Wear 2100 işlemciden güç alıyor ve 4GB RAM sahibi. Huawei Watch 2, 420 mAh kapasitesindeki bataryasıyla normal kullanımda 2 güne kadar pil ömrü sunacak. Huawei Watch 2 Classic ise, LTE desteğine sahip olmamasını bu noktada avantaja çevirerek aynı kapasiteyle normal kullanımda 3 güne kadar pil ömrüne sahip. Elbette bunlar Huawei'nin söyledikleri. Her iki saatin ne kadar pil ömrü sunduğunu, saatleri detaylı olarak incelediğimizde sizlere aktaracağız.
Peki, Huawei Watch 2 ve Huawei Watch 2 Classic'in başka ne gibi özellikleri var. Hepsini bir arada sizlere sunalım:
|Huawei Watch 2
|Huawei Watch 2 Classic
|Ekran
|1.2-inch AMOLED
390 x 390 resolution
326ppi
|1.2-inch AMOLED
390 x 390 resolution
326ppi
|İşlemci
|Snapdragon Wear 2100
|Snapdragon Wear 2100
|RAM
|768MB
|768MB
|Depolama
|4GB (2.3GB available)
|4GB (2.3GB available)
|LTE
|Yes
|No
|Pil Ömrü
|Up to 2 days of normal use
420mAh
|Up to 3 days of normal use
420mAh
|GPS
|Yes, GPS + Glonass
|Yes, GPS + Glonass
|NFC
|Yes
|Yes
|Bağlantılar
|Bluetooth 4.1 BLE+BR/EDR
Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n Cellular: GSM/WCDMA/TDS/CDMA2000/TDD-LTE/FDD-LTE (only for 4G version)
|Bluetooth 4.1 BLE+BR/EDR
Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n
|Sensörler
|Accelerometer, gyroscope, barometer, heart rate sensor (PPG), CAP capacitance sensor, ALS/ambient light sensor, geomagnetic sensor
|Accelerometer, gyroscope, barometer, heart rate sensor (PPG), CAP capacitance sensor, ALS/ambient light sensor, geomagnetic sensor
|Su Dayanıklılığı
|IP68
|IP68
|İşletim Sistemi
|Android Wear 2.0
|Android Wear 2.0
|Değiştirilebilir Kayış
|Yes
|Yes
|Boyutlar
|48.9 x 45 x 12.6mm
|48.9 x 45 x 12.6mm
|Lug width
|20mm
|22mm
|Ağırlık
|Watch 2 (Bluetooth): about 40g
Watch 2 (LTE): about 42g
|About 47g
|Renk
|Dynamic Orange, Carbon Black, Concrete Grey
|Titanium Grey
Ercan Uğurlu
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
su da geçirmiyor sim kartı da var diğer özelliklerinin yanında bence + bir değer