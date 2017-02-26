İşte Huawei Watch 2 ve Watch 2 Classic Özellikleri

Huawei, Huawei P10 ve P10 Plus'un yanında Watch 2 ve Watch 2 Classic'i de tanıttı! İşte yeni akıllı saatler ve özellikleri...

İşte Huawei Watch 2 ve Huawei Watch 2 Classic

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

su da geçirmiyor sim kartı da var diğer özelliklerinin yanında bence + bir değer

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