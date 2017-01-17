Razer'ın Çalınan Laptop'u Çin'de Satışta!

CES 2017'de çalındığı açıklanan üç 4K ekranlı laptop'u, birileri Çin'de şaşırtıcı bir biçimde, kısa süreliğine "satışa sundu"

Razer'ın Çalınan Laptop'u Çin'de Satışta!

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