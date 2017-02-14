Yeni Nesil 802.11ax, Hız Değil Kapasiteye Odaklanacak!
Bir sonraki nesil Wi-Fi standardı 802.11ax, hız yerine bu özelliğe odaklanacak ve yakında bizi bir sorundan daha kurtaracak!
Wi-Fi sayesinde çoğu zaman zahmetsizce internete bağlanabiliyoruz, ancak özellikle kalabalık yerlerde Wi-Fi, tam bir baş ağrısına dönüşebiliyor. Bir sonraki nesil 802.11ax protokolü, bu sorunları çözmeye odaklanıyor.
Qualcomm, Pazartesi yaptığı duyuruyla 802.11ax özelliğine sahip SoC'lerinin (system on chip) Wi-Fi kapasitesini 4 kata kadar artırdığını söyledi (IPQ8074 ve QCA6290). Yeni Wi-Fi yongalarını içeren cihazlar, 2017'nin ilk yarısında sevk edilmeye başlanacaklar.
Daha yüksek hız yerine kapasiteye önem verilmesinin nedeni ise kullandığımız cihazların sayısının giderek artması. GSM Assocations'a (GSMA) göre bir ailenin kullandığı ortalama cihaz sayısı 2017'de 24'e ve 2022'de 50'ye yükselecek.
802.11ax, "12 akış (sekiz 5GHz ve dört 2,4GHz), 8x8 MU-MIMO, 80MHz kanallarını" destekliyor. 802.11ac ile geriye yönelik uyumluluk sunan 802.11ax, internete daha fazla cihazla sorunsuz olarak bağlanmanıza izin verecek. Bir başka deyişle 802.11ax destekli router ve cihazlar sayesinde evde, sınıflarda, hava alanlarında, park alanlarında ve onlarca cihazın aynı anda internete bağlanmaya çalıştığı yerlerde daha az sorun yaşayacağız.
Zeynel A. Öztürk
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