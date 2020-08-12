12 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. 67.237 yeni testin sonucunda 1.212 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saatte vefat edenlerin sayısı ise 18 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 244.392'ye, toplam can kaybı sayımız ise 5.891'e yükseldi.