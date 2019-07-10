12 inç MacBook Pro Öldü

Apple'ın MacBook Pro serisi, artık Touch Bar'siz bir seçenek içermiyor! Air'de de değişiklikler var.

12 inç MacBook Pro Öldü

Dikkatler MacBook Air ve MacBook Pro'ya gelen güncellemeler üzerindeyken Apple'ın çevrimiçi mağazasından önemli bir ürünün kaybolduğu fark edildi: 12 inç'lik MacBook.

2015'te duyurulan laptopun ilk kez USB-C girişini kullanması ve tartışmalı Butterfly klavyesine ilk kez yer vermesi önemliydi. Yıllar içindeki "parlamayan" Apple logolu ilk laptop da bu laptoptu. Butterfly klavye, sorunlarıyla küçük bir fiyaskoya dönüşse de Apple, 12 inç MacBook'ta yer verdiği tasarım trendlerini korudu. Bu arada bir sonraki nesil MacBook Pro'nun ise daha geleneksel bir klavyeyle geleceği iddia ediliyor.

12 inç MacBook'un gidişine çok üzüldüyseniz, hemen kendinizi koyuvermeyin. Firma, yenilenmiş ürün sayfaısında bu modeli hala satıyor.

Air'e Güncellemeler

Apple'ın macOS Catalina güncellemesi için sonbaharı beklemeye niyeti belli ki yok. MacBook Air'i güncelleyen firma, 13 inç MacBook Pro'yu da yeni donanımla yükseltti. Artık tüm modellerin bir Touch Bar'ı ve Touch ID'si bulunuyor. Yani klavyesinde eski fonksiyon tuşlarını isteyenler için ise artık bir seçenek yok. Cihaz sekiz çekirdekli sekizinci nesil Intel yongasıyla ve True Tone ekranla geliyor. Pro'nun fiyatı yine 1.299 dolardan başlıyor.

Air'deki güncellemeler ise seriye True Tone ekranı getiriyor ancak işlemcide bir değişiklik yapmıyor. Bu yüzden 13 inç MacBook Pro almak isteyenlerin artık daha çok geçerli nedeni var.

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