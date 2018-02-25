15 Yıl Sonra Gelen Warcraft 3 Sürprizi!
Blizzard, 15 yılın ardından Warcraft 3 hayranlarını heyecanlandıram büyük bir sürprize imzasını attı!
- Levent Öztürk
Blizzard, 15 yıllık oyunu Warcraft III için hiçbir işaret olmadan, aniden bir kamusal test alanı (Public Test Realm – PTR) açtı. Overwatch gibi oyunları oynayan PC hayranlarının muhtemelen bildikleri üzere PTR sunucuları, yeni özelliklerin herkese sunulmadan önce test edilmeleri için kullanılıyor ve bu yüzden de bir PTR sunucusunun açılması, oyun için büyük planların olduğunu gösteriyor.
Şimdi de, daha önceki söylentileri destekleyen bir açıklama ile bu planların ne olduğunu öğrenmiş durumdayız: Yeni bir oyun güncellemesi ve oyunun tarihindeki başarılı isimler ile yeni oyunculardan oluşan, Şubat ayının sonlarında düzenlenecek bir turnuva.
Blizzard, sürpriz turnuvasını 27 ve 28 Şubat tarihlerinde Irvine HQ kampüsünde düzenleyecek ve Back2Warcraft'tan iki Twitch yayıncısı, site ve oyunun rekabetçi ortamını hayatta tutan topluluk tarafından desteklenecek. Turnuvanın eşleşmeleri arasında Free-for-All (Herkes Tek Başına), 4v4 ve diğer yarışmalar yer alacak. Katılımcıların arasında ise Grubby, Lyn, MaDFroG, Happy ve diğer pek çok isim gibi hem yeni hem de eski oyuncular yer alacak.
Her ne kadar 15 yıllık bir oyun için yeni bir güncelleme etkileyici olsa da, Blizzard birkaç yıldır oyuna sessiz bir şekilde yıllık güncellemeler sunmaktaydı. 1.29 güncellemesi ile de bir süredir beklenen ekran uzaması olmayan geniş ekran desteği gibi özellikler ve bazı "hero" (kahraman) değişikliklerinin yanı sıra, 24 oyunculuk oyun lobileri desteği gibi yeni özellikler de geliyor. Bu güncelleme ilk olarak PTR üzerinde aktif olacak.
Geçen yılların ardından Blizzard'ın bu eski oyunu hayata döndürmek istemesinin sebebi ise henüz belli değil. Geçtiğimiz yıl firma, orijinal olarak 1998 yılında yayımlanan StarCraft'ı yenilemişti. Tabi ki Blizzard'ın, uzun bir süredir oyunun rekabetçi ortamını hayatta tutan topluluğa bir teşekkür jesti olarak turnuva düzenliyor ve yeni bir güncelleme sunuyor olması da mümkün.
Bir diğer seçenek ise, orijinal StarCraft'ın kaç yıl boyunca dayandığı düşünülürse, firmanın bu eski oyunu hatırlatarak yeni bir eSpor ürününe dönüştürme isteği.
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