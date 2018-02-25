15 Yıl Sonra Gelen Warcraft 3 Sürprizi!

Blizzard, 15 yılın ardından Warcraft 3 hayranlarını heyecanlandıram büyük bir sürprize imzasını attı!

  • Levent Öztürk
Blizzard'tan 15 yıl sonra gelen sürpriz...

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