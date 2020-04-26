150 Medikal Kabini Sağlık Bakanlığına Bağışlanıyor!

Mercedes-Benz Türk'ün Hoşdere Otobüs Fabrikasında üretmeye başladığı 50 adet numune alma kabini ve Aksaray Kamyon Fabrikasında üretmeye başladığı 100 adet entübasyon kabini, Sağlık Bakanlığına bağışlanarak ihtiyaç duyulan hastanelere teslim ediliyor.

150 Medikal Kabini Sağlık Bakanlığına Bağışlanıyor

Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sebebiyle oluşan medikal ürün ihtiyacını karşılamak üzere pleksi kabinlerin üretimine başladı. Sağlık Bakanlığından onaylı pleksi kabinler, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastaların tedavisinde kullanılacak. İlk aşamada 100 adet entübasyon kabini ve 50 adet numune kabini üretilirken bu ekipmanlar, Sağlık Bakanlığına bağışlanıyor. Üretilen kabinlerin teslimatı ihtiyaç duyulan hastanelere Sağlık Bakanlığınca gerçekleştiriliyor. Bu kabinler, tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı korunmasında önemli bir görev görüyor.

Daimler ve Mercedes Formula 1 Takımı da desteklerini aralıksız sürdürüyor

Mercedes-Benz Türk'ün ana şirketi olan Daimler de dünyanın farklı ülkelerinde yeni tip koronavirüse karşı desteklerini aralıksız sürdürüyor. Almanya'nın farklı kentlerindeki ulaşım ihtiyaçları için araç tahsisi gerçekleştiren şirket 110.000 adedi aşkın maske desteği de sağladı. Uzun yıllardır 3D yazıcı teknolojisini kullanan Daimler, 3D yazıcı ağını yıllık 150 bin adetlik medikal ürün üretimi için de devreye alıyor. Ayrıca Mercedes Formula 1 Takımının mühendisleri Londra Üniversitesi Hastanesindeki doktorlarla birlikte geliştirdikleri; COVID-19 hastalarının yoğun bakıma girmeden tedavilerine yardımcı olacak bir solunum cihazının üretimine başladı. Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP) cihazı, hastaların akciğerine solunum cihazına bağlanmalarına gerek kalmadan oksijen gönderiyor. Cihazın proje aşamasından üretime geçirilmesi 100 saat gibi kısa bir sürede gerçekleşti.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Annemize teknoloji öğretelim!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli mi?
1 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda Meizu cep telefonu ve Dijitsu TV fırsatı
1 GB internet kampanyası kimlere verilecek? Ramazan ayı 1 GB internet kampanyası detayları
1 milyon yazılımcı başvurusu nasıl yapılır? 1 milyon yazılımcı projesi başvuru ekranı
Günün En çok Okunanları
Google'ın Son Anda Vazgeçtiği, İlginç Bir Özellik Ortaya Çıktı
Google Yayınladı: 1 Milyardan Fazla Android Cihaz Tehlike Altında!
Netflix'ten Özel Bir Pokemon Sürprizi Geliyor
Apple'dan Beklenen Açıklama Nihayet Geldi
LG, "Çocuğumu Koru" Projesiyle Ebeveynleri Bilinçlendiriyor

 

 