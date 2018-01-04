2017'de En Çok Satan Steam Oyunları Açıklandı!
Steam, 2017 boyunca en çok satan 100 bilgisayar oyununu açıkladı.
Senenin ilk haftasındayız ve Valve'ın bize 2017'nin en çok satan 100 PC oyununu açıklama vakti geldi. Ama her zamanki gibi, dolar figürleri ve sıralama beklemeyin, sadece Platinum, Gold, Silver ve Bronze kategorilerine ayrılmışlar.
En iyi 12 Platinum oyun arasında birçok tanıdık yüz var, aralarında geçen ay Early Access'ten versiyon 1.0 ile çıkan ve çabucak 30 milyon kullanıcıya ulaşan PlayerUnknown's Battlegrounds bulunuyor. Platinum grubunda bir sürpriz yoktu, belki sadece kickstart RPG devam oyunu olan Divinity: Original Sin 2 sayılabilir.
Diğer Platinum oyunlar şöyle:
Dota 2
Ghost Recon: Wildlands
Rainbow Six Siege
The Witcher 3: Wild Hunt
Rocket League
H1Z1
Grand Theft Auto V
Counter-Strike
Warframe
Ark: Survival Evolved
Gold kategorisinde, Assassin's Creed Origins ile Call of Duty: WWII listeye ulaşmış görünüyor, bu büyük başarı çünkü oyunlar Ekim ve Kasım ayında çıktılar. Middle-earth: Shadow of War da ekim ayında çıktığını düşününce oldukça başarılı. Diğer gold üyeler arasında şunlar bulunuyor:
Dark Souls III
Civilization VI
Stellaris
The Elder Scrolls Online
Arma III
Fallout 4
Total War: Warhammer
For Honor
Nier: Automata
16 Silver ve 60 Bronze oyuna bakmak istiyorsanız, resmi Steam en iyi satanlar sayfasına bakabilirsiniz.
Eğer bu oyunlardan ilginizi çekenler varsa, bunların çoğu hâlâ yarına kadar Steam Kış satışları kapsamında indirimdeler.
H. Hüseyin Öztürk
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