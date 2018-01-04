2017'de En Çok Satan Steam Oyunları Açıklandı!

Steam, 2017 boyunca en çok satan 100 bilgisayar oyununu açıkladı.

2017'de en çok satan Steam oyunları açıklandı!

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