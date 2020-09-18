2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülü'nden en komik finalistler!

Uzun bir bekleyişin ve çetin ama dostane bir yarışmanın ardından, Comedy Wildlife Photography Awards (Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri) finalistlerini açıkladı. Fotoğraflar o kadar güzel ki gününüzü güzelleştirecek.
Ödüllerin kurucularından Tom Sullam'ın açıklamasına göre yarışma, hayvanlarla komik, iyimser ve olumlu bir ilişki kurarak koruma konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. İşte yarışmanın finalistleri olan fotoğraflar...
Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları
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