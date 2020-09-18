2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülü'nden en komik finalistler!

2020 Comedy Wildlife Photography Awards (Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri) finalistleri belli oldu. Birbirinden komik fotoğraflardan 20'sini biraraya getirdik. İşte gününüzü şenlendirecek görüntüler...

2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödüllerinin finalistleri

Uzun bir bekleyişin ve çetin ama dostane bir yarışmanın ardından, Comedy Wildlife Photography Awards (Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri) finalistlerini açıkladı. Fotoğraflar o kadar güzel ki gününüzü güzelleştirecek.

Ödüllerin kurucularından Tom Sullam'ın açıklamasına göre yarışma, hayvanlarla komik, iyimser ve olumlu bir ilişki kurarak koruma konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. İşte yarışmanın finalistleri olan fotoğraflar...

Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

vahşi yaşam

kutup ayısı

vahşi yaşam

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