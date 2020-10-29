29 Ekim 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hastaları ve Vefatlarında Son Durum

29 Ekim 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de belirlenen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları açıklandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 134.416 yeni testin sonucunda 2.319 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 72 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 370.832'ye, toplam can kaybı sayımız ise 10.099'a yükseldi.