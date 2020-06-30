2900 TL Eder mi? İşte Detaylı Huawei P40 lite E İncelemesi!

Huawei'nin yeni P40 serisi telefonu P40 lite E, P40 ailenin en ucuz modeli olmasıyla dikkat çekiyor ama farklı olarak ne sunuyor? 2899 TL fiyatıyla gerçekten bütçeye uygun telefonlardan biri mi yoksa daha iyileri var mı? İşte Huawei P40 lite E hakkında bilmeniz gereken her şey: Detaylı Huawei P40 lite E incelemesi!

30 Haziran 2020 20:30

Ercan Uğurlu