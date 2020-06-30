2900 TL Eder mi? İşte Detaylı Huawei P40 lite E İncelemesi!

Huawei'nin P40 serisinin tamamını daha önce incelemiştik, ancak tam bitti derken aileye bir yenisi daha katıldı ve bu modelle beraber aile artık tamamlandı diye düşünüyoruz. Tabii ki Huawei, daha sonradan genişletmeyi düşünmezse.
P40 ailesinin son üyesi, elimizdeki P40 lite E oluyor. Bildiğiniz gibi P40 lite modelini de daha önce detaylı şekilde incelemiştik. Peki, aradaki farklar neler; P40 lite ile P40 lite E modeli arasında neler farklı, bu incelememizde bahsedeceğiz. Ancak ilk baştan söyleyecek olursak, P40 lite E, lite'ın lite'ı bir model olmuş. Yani P40 lite'ın özellikleri daha fazla kırpılarak bu telefonda karşımıza çıkıyor ve böylece kullanıcılara daha ucuz bir seçenek doğuyor.
P40 lite E, P40 lite modelinden yaklaşık 500 TL gibi daha ucuz bir fiyattan bulunabiliyor ve böylece P40 ailesinden bir model isteyen kullanıcılar da aileye katılmış oluyorlar.
Huawei P40 lite E, Huawei Y7p ile Aynı
Ancak işin bir de farklı bir boyutu var. Aslında bu elimizdeki telefonun gerçek adı P40 lite E değil. Bilindiği gibi Huawei'nin bir de Y serisi telefonları bulunuyor ve bu model aslında şubat ayında Huawei Y7p adıyla farklı pazarlar için tanıtıldı. Aynı model mart ayında da P40 lite E adıyla listelendi ve farklı pazarlara sunuluyor. Yani bu aslında bir pazarlama politikası. Her neyse, gelin şimdi yeni lite model, Huawei P40 lite E'ye daha yakından bakalım.
Huawei P40 lite E Tasarımı Nasıl?
Huawei P40 lite E, güzel renklendirilmiş şık telefonlardan biri oluyor. Aurora mavisi ile çevre ışıklandırmasıyla yeşilden maviye kayan bir renkte güzel görüntü sağlayan telefonun ayrıca geceyarısı siyahi renkli seçeneği de bulunuyor.
P40 lite E, plastik bir model. Arka yüzeyde plastik malzeme kullanılmış olsa da, kullanılan nano doku kaplaması ile cam izlenimi taşıyor. Kenar çerçeveleri de metalik gibi duran telefonun arkasında ortada parmak izi sensörü bulunuyor, kenarda ise 3'lü kamera seti yer alıyor.
P40 lite E, 8.1 mm kalınlığında bir telefon ve bununla P40 lite'tan daha ince oluyor. Fakat P40 lite modelinde kenarlar arka taraftan yuvarlatılmıştı. P40 lite E'de ise düz çerçeve yer alıyor ve kenarlardaki çıkıntı açıkçası hissiyat olarak P40 lite modeline göre daha kaba bir telefon tuttuğunuz izlenimi yaratıyor. P40 lite hissiyat olarak daha kibar bir model. Elbette bu kişiden kişiye göre değişiklik gösterecektir.
Huawei P40 lite E Kenarları
P40 lite E'nin kenarlarına baktığımızda, sağ tarafta klasik olarak güç ve ses butonlarını görüyoruz, sol kenarda da microSD kart ve SIM kart çekmecesi yer alıyor. Bu telefon çift SIM kart desteğine sahip. MicroSD kartınızın yanına ikinci SIM kartınızı da takabiliyorsunuz.
Telefonun alt kenarına baktığımızda da, burada 3.5 mm kulaklık girişini, microUSB yuvasını ve hoparlör mazgalını görüyoruz. Evet, USB-C portu bu modelde yok, ayrıca hoparlör de elbette stereo değil. P40 Pro'da bile stereo hoparlör yer almıyordu hatırlarsanız. Ancak telefondaki hoparlör fena ses vermiyor. Telefonun kutusundan çıkmasa da, kendi kulaklığınızı taktığınızda devreye giren Huawei Histen ses yazılımını kullanarak ses optimizasyonu da yapabiliyorsunuz.
Huawei P40 lite E Ekran Özellikleri
Huawei P40 lite E'nin ekranı 6.39 inç boyutunda. Ekran kenarlarının ince tutulmuş olması ile geniş bir görüş alanı sunan telefonda, ekran çözünürlüğü ise düşük, 720x1560 piksel çözünürlüğünde. Bu fiyat sınıfı telefonlarda daha fazla çözünürlükte ekranlar görebiliyoruz.
19.5:9 ekran en – boy oranının sunulduğu telefonda, piksel yoğunluğu 269 ppi seviyesinde olurken ekranda IPS LCD panelin kullanılmış olması sevindirici. Buna bağlı olarak renkler güzel görünüyor. Ekran renk ve sıcaklığını ayarlardan kendinize göre ayarlayabilir, göz konforu modundan faydalanabilirsiniz.
Bu arada ekranın üzerinde koruyucu bir filme yer verilmiş olması sevindirici.
Huawei P40 lite E Özellikleri Neler?
Huawei P40 lite E, artık 2000 TL – 3000 TL bandında uygun fiyatlı telefonlar kategorisinde bulunuyor ve buna bağlı olarak da özellikleri ona göre. Aslında daha önce incelediğimiz Huawei Y9 Prime (2019) modelinden pek de fark gösterdiğini söylemesi zor. Zira aynı işlemci ve RAM kapasitesi ile beraber geliyor.
P40 lite E'de Kirin 710F işlemci kullanılmış. 8 çekirdekli yapıda olan bu işlemci 4 adet 2.2 GHz Cortex-A73 çekirdeği ve 4 adet 1.7 GHz frekanslı Cortex-A53 çekirdeğinden oluşuyor. Grafik tarafında da Mali-G51 MP4 GPU bulunuyor. Bu özelliklerle bir diğer incelediğimiz Huawei P Smart Pro modeliyle de eşdeğer olduğunu söylemek lazım. Hatta P Smart Pro, RAM anlamında daha cömert bir telefon oluyor.
Huawei P40 lite E Depolama Kapasitesi
P40 lite E'nin RAM kapasitesi 4 GB, dahili hafızası ise 64 GB. Açılışta ise kullanabileceğiniz yaklaşık 51 GB'lık bölüm mevcut. Neyse ki dediğimiz gibi microSD kart desteği yer alıyor. Fakat buna karşılık aynı fiyatta bulunabilen P Smart Pro'da 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızanın yer aldığını da unutmamak lazım ve hatta işletim sistemi tarafında da o model daha güncel. Zira P40 lite E, kutusundan Android 9 işletim sistemi ile çıkıyor ve EMUI 9 yazılımını kullanıyor. Güncelleme alacaktır, ancak Android 10'lu modellere göre yarışa geriden başladığını söylemek lazım.
Huawei P40 lite E'de Google Servisleri Var Mı?
Öte yandan P40 lite E'de Google servisleri de yok. Tamam telefonda Huawei'nin AppGallery uygulama mağazası yer alıyor ve bununla tüm uygulamaları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz fakat P Smart Pro ve diğer fiyat muadillerinde bu imkan varken, Google'ın bu telefonda olmaması da sırıtıyor doğrusu.
AppGallery İle Uygulamaları İndirebilirsiniz
P40 lite E özelinde konuşacak olursak, AppGallery uygulama mağazası ile tüm uygulamaları telefona yükleyebiliyorsunuz, ancak burada markette bulunan üçüncü parti uygulama MoreApps'i indirmeniz gerekiyor. Böylece buradan da Facebook, WhatsApp, Instagram, Spotify, Google Maps, Twitter gibi popüler tüm uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. YouTube ve Gmail'i ise web tarayıcı üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz.
Huawei P40 lite E Fiyatı Ne Kadar?
Çözümler var, fakat fiyat/performans olarak baktığımızda P40 lite E yanında P Smart Pro daha mantıklı dururken, rakiplerde de güçlü modeller yer aldığı bir gerçek. O anlamda 2899 TL fiyatlı P40 lite E'nin fiyatı bizce pahalı.
Huawei P40 lite E Performansı Nasıl?
Şimdi buna ilişkin olarak telefonu diğer modellerle de karşılaştırmak lazım. Uyguladığımız AnTuTu Benchmark testinde 155 bin 958 puan alan P40 lite E, saf işlemci gücünü analiz eden Geekbench Benchmark'ta da 320 puan tek çekirdek, 1332 puan çoklu çekirdek sonuçları alıyor.
Bu sonuçlarla P40 lite E'yi çevresindeki diğer modellerle yan yana koyduğumuzda, geride kaldığını görmek mümkün. Özellikle az önce de bahsettiğimiz gibi aynı fiyatla bulunabilen P Smart Pro daha mantıklı bir seçenek halini alırken, fiyat/performans bakımından diğer pek çok rakip de potaya giriyor.
Huawei P40 lite E Oyunlarda Nasıl?
Ancak tabloları ve fiyatları bir kenara aldığımızda P40 lite E'nin, genel kullanım performansıyla segmentine uygun yapıda bir telefon olduğunu söylemek tabii ki mümkün. Genel kullanımıyla performans konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız. Telefonun arabirim akıcı olarak çalışıyor, uygulamalar arası geçişlerde de probleminiz yok. Oyunlarda da benzer senaryo geçerli. Kullandığımız süre içinde hem PUBG hem Call of Duty Mobile oynadığımız telefonda, her 2 oyunda da iyi performans görebiliyorsunuz. Telefonda ayrıca bir performans modu da yer alıyor. Bunu açarsanız oyunlarda daha yüksek performans sağlayabiliyorsunuz. Ancak pil ömrünü kısaltacağı da açık.
Huawei P40 lite E Pil Ömrü
Pil ömrü demişken, telefonda 4000 mAh kapasitesinde batarya yer alıyor ve bununla aktif kullanımda yaklaşık 2 günlük pil ömrü alabiliyorsunuz. Telefonun pili bittiğinde de kutusundaki 10W'lık şarj cihazıyla şarj edeceksiniz. Bu da yaklaşık 2 saat sürüyor.
Kameralara geçmeden son olarak, telefondaki parmak izi sensörünün ve yüz tanımanın da iyi çalıştığını söyleyelim. Elbette yüz tanıma özelliği ışık şartları düştükçe zorlanıyor.
Huawei P40 lite E test sonuçlarını ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Huawei P40 lite E Kameraları Nasıl?
Huawei P40 lite E, 3 kameralı akıllı telefonlardan biri oluyor ve bu konuda da büyük benzerlik gösteriyor. Telefondaki arka kameraların, daha önce incelediğimiz P30 lite modeliyle aynı olduğunu söylemek lazım.
Ana kamera, 0.8 mikrometre 27 mm'lik, f.1/8 diyafram aralığına sahip 48 MP lensten oluşuyor. İkinci kamera da yine ultra geniş açılı fotoğraflar için f/2.4 diyaframlı ve 8 MP şeklinde yer alırken, telefondaki 3'üncü kamera ise 2 MP'lik derinlik sensörü oluyor. Buraya kadar hemen her şey P30 lite ile aynı. Yalnız telefonda OIS yok, elektronik dengeleyici de bulunmuyor. EIS desteği video konusunda P30 lite'ta yer alıyordu. Neyse ki telefon hem ön hem arka kamerayla P30 lite gibi 1080p video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise bu telefonda daha düşük, 8 MP şeklinde karşımıza çıkıyor.
Evet, kameraları teknik olarak tanıdık, peki performansı nasıl derseniz, segmenti için ideal şekilde çekim yaptığını söyleyebiliriz. Özellikle iyi ışık altında, dışarıda yapacağınız manzara çekimlerinden, portre fotoğraflarında memnun kalacağınız telefonda, yapay zeka desteği de yer alıyor. Böylece çeşitli sahneler için uygun çekim ortamını kendisi hazırlayan telefonda, gece modu da mevcut. Elbette gece performansında, ışık miktarı düştükçe grenlerle karşılaşacaksınız, yalnız bu mod yine de muadillerine nispeten iyi iş yapıyor.
Huawei P40 lite E ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Huawei P40 lite E, açıkçası ortaya karışık bir model oluyor. Huawei'nin diğer modellerinden izler taşıyan, fiyatıyla ise hem Huawei'nin diğer modellerinin hem de rakiplerinin gölgesinde kaldığını söyleyebileceğimiz P40 Lite E, dediğimiz gibi şu an 2899 TL fiyatla bulunabiliyor.
Bizce fiyatı düşmeli, bizce bu özelliklerle pahalı bir model. Kendi içinde fena bir telefon değil, sınıfının ihtiyaçlarını karşılıyor, akıcı çalışıyor, pil performansı iyi, kamerası segmentine göre ideal, fakat gerek ekran çözünürlüğü gerek Android 9 işletim sistemiyle gelmesi, gerek fiyat/performans oranı, telefonun büyük eksi yanları oluyor. O nedenle bu telefonu isteyenlere, iyi bir kampanya yakalanırsa veya fiyatı düştüğünde önerebileceğimizi söyleyelim.
CHIP Online Notu: %70
+ Güzel görünen tasarım
+ Sınıfı için ideal performans
+ Pil ömrü
+ Kullanışlı kameralar
+ Parmak izi sensörü
+ Çift SIM kart desteği
- Ekran çözünürlüğü
- Android 9 ile geliyor
- NFC yok
- Fiyat/performans
Kimler Huawei P40 lite E'yi Satın Almalı?
Huawei P40 ailesinden bir model isteyen ancak bütçesi 3000 TL'yi aşamayan kullanıcılar P40 lite E modelini tercih edebilirler.
Huawei P40 lite E Alternatifleri Neler?
Huawei P40 lite E'ye alternatif olarak Huawei P Smart Pro, realme 6i, Xiaomi Redmi Note 9S modelleri de tercih edilebilir.
Huawei P40 lite E Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Android 9
İşlemci: Kirin 710F
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 2.2 GHz & 1.7 GHz
Ekran Teknolojisi: IPS LCD
Ekran Boyutu: 6.39 inç
Ekran Çözünürlüğü: 720×1560 px
Bellek (RAM): 4 GB
Grafik İşlemci: Mali-G51 MP4
Dahili Depolama: 64 GB
Arttırılabilir Hafıza: Var
Ön Kamera: 8 MP
Arka Kamera: 48 MP & 8 MP & 2 MP
Batarya: 4000 mAh
Çift SIM Desteği: Var
Wi-Fi: 802.11n
Bluetooth: 5.0
GPS: Var
LTE: Var
NFC: Yok
FM Radyo: Var
Parmak İzi Sensörü: Var
Yüz Tanıma: Var
Boyutlar: 76 x 159 x 8.1 mm
Ağırlık: 176 gr.
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