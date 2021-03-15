3 Bin TL Pandemi Desteği Yalanı Ortalığı Kasıp Kavuruyor!

Türk kullanıcılar "3.000 TL Pandemi Desteği" vaadiyle hackerler tarafından avlanıyor.

3 Bin TL Pandemi Desteği Yalanı İnsanları Avlıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 18 Mart aktüel kataloğunda cep telefonu, Toshiba TV ve elektronik ürün fırsatları
19 Mart 2021 BİM aktüel kataloğunda Parmak izi okuyuculu asma kilit sürprizi
12 Mart 2021 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV, HP wifi yazıcı, Hometech tablet sürprizi
11 Mart 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, kulaklık, gaming klavye fırsatı

Günün En çok Okunanları
RAM ve SSD Seçimi Nasıl Olmalı?
Decathlon'dan Elektriksiz Çalışan Yenilikçi Motorlu Eliptik Bisiklet
COVID-19 Riskini Artıran Yeni Bir Etken Daha Ortaya Çıktı: Havada Uçuşan...
Bir YouTuber, Tenet Filmini Game Boy Advance Kartuşuna Sığdırmayı Başardı
Tuşlu Telefon Pazarı Eriyor; Bu Pazarın Önemli Oyuncusu Samsung Düşüyor

 

 