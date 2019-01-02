48MP'lik Gelecek Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?
2019, telefon kameralarının ilginç işler yaptığı bir sene olacak gibi görünüyor!
Telefonlardaki megapiksel yarışı biteli birkaç sene oldu. 2016'da durduğu gözlenen megapiksel çılgınlığı, yerini bir sonraki çılgınlık olan geniş diyaframa bıraktı.
Ancak 2018'de Huawei P20 Pro'nun çıkmasıyla ve telefonun dört kamerasıyla toplamda 92 megapiksele ulaşmasıyla yeni bir yarış başladı. Bu yarışa cevap veren henüz olmasa da 2019'da büyük bir mücadele başlayabilir.
48 megapiksellik kameralar, Sony'nin geliştirdiği IMX586 sensörü sayesinde büyük bir dalga yaratacak gibi görünüyor. Sensörün ilk alıcıları arasında Xiaomi, Huawei ve Honor'un bulunduğu söyleniyor. İddialar doğruysa Samsung ve Sony de gelecekteki cihazlarında 48MP'e yakın bir megapiksel sayısı kullanacaklar.
Bu Ne Anlama Geliyor?
Daha çok megapikselin temel avantajı, detayların daha iyi temsil edilmesi. Daha çok megapiksel, işlemciye daha çok resim verisinin ulaşması, daha büyük dosyalar ve çok yönlülük anlamına geliyor. Bunun iyi örneklerinden biri olan Nokia Lumia 1020, 41MP'lik kamerası sayesinde 4x kayıpsız dijital yakınlaştırma yapabiliyordu. 48MP'lik canavarları 2019'da satın alanlar ise eskisinden de çok zum yapabilecek ve bu sırada görüntüde çok az kalite kaybı yaşayacak.
İkinci konu ise düşük ışık performansı. Bu alanda iyi bir performans elde etmek için geçmişte üç şey gerekiyordu: Optik görsel dengeleme (OIS), geniş diyafram ve bir miktar kısıtlanmış sensör çözünürlüğü. Sony'nin yeni sensörü ise akıllıca bir numara sayesinde eski kısıtlamalardan kurtuluyor: Dört pikselden bir "süper" piksel oluşturuluyor. Sony'ye göre bu, dinamik aralığı dört kata kadar iyileştirebiliyor ve sınırları zorlamaya izin veriyor.
Güce İhtiyaç
Lumia 1020 harika kareler yakalasa da, bir fotoğrafın işlenmesi için bazen 8 saniye beklemeniz gerekebiliyordu. En son yonga setleri ise Fortnite ve PUBG'yi telefonda çalıştırabilecek kadar güçlü. Bu yonga setleri, hantal resim dosyalarını kolayca işleyebiliyor.
Yeni işlemciler bununla da kalmıyor ve gelişmiş son işlem (post-processing) ile daha ilginç şeyler yapmanıza izin veriyor. Hareket ayarlamalı uzun pozlamalı gece modları giderek yaygınlaşırken gelişmiş otomatik HDR de hayatımıza giriyor. Sony IMX586 gibi yenilikçi kamera donanımlarıyla birlikte ortaya harika sonuçlar çıkıyor.
Samsung'un bu sensörün kendi geliştirdiği sürümü olan ISOCELL Bright GM1, benzer yetenekleri daha düşük bir fiyatla sunuyor.
İster artan megapiksel sayısı olsun, ister güçlenen diğer özellikler, 2019'un telefon kameraları için ilginç bir yıl olacağından, yeniliklerin hepimize fayda sağlayacağından şüpheniz olmasın.
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