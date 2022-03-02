5G Sinyalleri, Boeing 737 Uçaklar İçin Önemli Bir Tehdit Olabilir!

ABD genelinde C-bant 5G'nin kullanıma sunulmasının ardından, Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 uçakları için yeni bir Uçuşa Elverişlilik Yönergesi (AD) yayınladı. Bu yönergede, C-bant 5G iletimlerinin, Boeing 737'lerin iniş operasyonlarını potansiyel olarak engelleyebileceği konusunda uyarılar bulunuyor. Ancak uyarı, şu an için çok az sayıda havaalanı için geçerli. C-bant 5G'nin henüz konuşlandırılmadığı havalimanlarındaki inişler ve FAA'nın uçak radyo altimetrelerinin "5G C-bandı ortamında güvenli ve güvenilir" olduğunu belirlediği havaalanları için geçerli değil.
FAA, etkilenen bir uçağın radyo altimetresinin güvenilmez olduğuna dair Hava Görevleri Bildirimleri (NOTAMS) yayınlamayı planlıyor. Daha önce ajans, pilotların iniş sırasında altimetre kontrolü kullanmasını gerektiren düşük görüşlü yaklaşımlara sahip toplam 87 havalimanı belirlemişti.
FAA'nın uyarısının nedeni, Boeing'in 737 uçağında bulunan sistemlerin birçoğunun düzgün çalışması için radyo altimetresinin kullanılması ve altimetrenin 5G sinyallerinden etkilenme potansiyelinin olması. Bunlara otomatik hızlanma, yere yakınlık uyarısı, itme ters çeviricileri ve Trafik Çarpışma Önleme Sistemi dahil.
Sorundan, ABD'de yaklaşık 2.442 uçak ve dünya çapında 8.342 uçak etkileniyor. Bu yüzden hava yolculuklarında bazı sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz gibi görünüyor...
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