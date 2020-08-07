Aamir Khan, Türkiye'ye geliyor! Forrest Gump filminin uyarlamasını çekecek

Aamir Khan,1994 ABD yapımı 'Forrest Gump'ın uyarlaması olan son filmi 'Laal Singh Chaddha'nın koronavirüs sebebi ile Hindistan'da yarıda kalan çekimlerini tamamlamak üzere Türkiye'ye gelecek. Çekimlerinin büyük bir kısmı Türkiye´de gerçekleştirilecek olan filmin ön hazırlık çalışmaları için Aamir Khan ve yapım ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret edecek.
ÇEKİMLER 40 GÜN SÜRECEK
Ekim ayında başlanması planlanan ve yaklaşık 40 gün sürecek çekimler boyunca Türkiye'de, Hint sinemasının önemli isimlerini ağırlanacak.
Ünlü aktör 2017'de yılının Ekim ayında Türkiye'de gösterime giren Süperstar filminin tanıtımı için bakanlığın konuğu olarak gelmişti.
AAMIR KHAN'A FİLMDE KAREENA KAPOOR EŞLİK EDECEK
Her Çocuk Özeldir, Lagaan, Dangal, Pk, Süperstar gibi yapımlarla tanınan Aamir Khan'ın yeni filmi, 1994 yapımı Tom Hanks başrollü Forrest Gump'ın uyarlaması olacak. Filmde Kareena Kapoor, Khan'a eşlik edecek. Ayrıca oyuncu kadrosunda Vijay Sethupathi, Sharman Joshi, Mona Singh gibi isimler bulunuyor.
Khan aynı zamanda Laal Singh Chaddha'nın yapımcılığını da üstlenecek. Filmin yönetmenliğini ise Süperstar filmiyle tanıdığımız başarılı isim Advait Chandan üstlenecek.
FORREST GUMP'IN KONUSU NE?
Forrest Gump, 1986 yılında Winston Groom tarafından aynı adla yayımlanan romandan esinlenerek çekilmiş, 1994 yapımı epik, romantik, komedi-drama dalında bir filmdir. Forrest Gump, düşük I.Q. sahibi genç bir adamdır. Jenny ile tanıştığında ona aşık olur. Gump aralarında Elvis Presley, Kennedy, Nixon'ın da olduğu tarihsel kişilerle kaza eseri tanışır ve 50'lerden 70'lerin sonuna kadar gelen bir süre zarfında olaylar gelişir. Gump tamamen tesadüf olarak Vietnam savaşına ve Amerikan yakın tarihinin önemli olaylarına şahitlik eder ve hatta rol alır. Ancak bilmeden yaptıklarının ne kadar önemli sonuçları olduğundan da haberi yoktur.
AAMİR KHAN KİMDİR? KISACA TANIYALIM
Aamir Khan, 14 Mart 1965 yılında Hindistan'ın Bombay şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası sinema yapımcısı amcası ise yönetmen olan Aamir Khan'ın ailesinde yakın akrabaları da sinema sektöründe yer almaktadır.
Aamir Khan'ın babasının, film sektöründe yaşadığı sıkıntılar nedeniyle oğlunun bu alanla ilgilenmesini istememiştir. Fakat her ne kadar babası istemese de Aamir Khan ailesinden gizli gizli birtakım çalışmalarda bulunmuştur.
Birçok kült ve popüler filmde rol alan Aamir Khan'ın en beğenilen filmleri; "3 Idiots" "Dangal" "PK" "Ghajini" "Lagaan" gibi filmlerdir. Bu filmler dünya çapında en iyi filmler listesinde yer almaktadır.
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