Aamir Khan, Türkiye'ye geliyor! Forrest Gump filminin uyarlamasını çekecek

Ünlü Bollywood oyuncusu ve yönetmeni Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, yeni filmi Laal Singh Chaddha için Türkiye'ye geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan'da yarıda kalan film, Forrest Gump'ın bir uyarlaması olacak...