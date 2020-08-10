Aamir Khan'ın Türkiye'de nerede film çekeceği belli oldu

Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan'ın, koronavirüs nedeniyle Hindistan'da yarıda kalan filminin bir kısmını Türkiye'de çekeceği açıklanmıştı. Son bilgilere göre çekimler Niğde'deki Demirkazık Dağı, İstanbul ve Adana'da yapılacak.