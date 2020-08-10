Aamir Khan'ın Türkiye'de nerede film çekeceği belli oldu

Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan'ın, koronavirüs nedeniyle Hindistan'da yarıda kalan filminin bir kısmını Türkiye'de çekeceği açıklanmıştı. Son bilgilere göre çekimler Niğde'deki Demirkazık Dağı, İstanbul ve Adana'da yapılacak.

Aamir Khan'ın Türkiye'de nerede film çekeceği belli oldu

Ünlü aktör Aamir Khan'ın, 1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmi koronavirüs nedeniyle Hindistan'da yarım kalmıştı. Khan'ın filminin bir kısmını Türkiye'de çekeceği açıklanmıştı. Aamir Khan Niğde'ye geldi ve çekim için yer baktı. Şu an bilinen detaylar şöyle:

  •  Aamir Khan'ın yarıda kalan filminin çekimlerinin bir kısmının Niğde'nin Çamadır İlçesi'ndeki Demirkazık Dağı'nda; ekim ayında yapılması planlanıyor.
  • Aamir Khan'ın ekibinde 300 kişi olacak, çekimlerin 45 günde tamamlanması bekleniyor.
  • Niğde'nin yanı sıra İstanbul ve Adana'da da çekim yapılacak.
  • Aamir Khan ile görüşen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Ekip nerelerde çekim yapacağını tespit ediyor. Demirkazık bölgesini tespit etmiş durumdalar. Özellikle bir savaş sahnesinin bölgemizde çekilmesi planlanıyor. Aamir Khan özellikle Aladağlar ve Demirkazık Dağı'nı çok beğenmiş. Aamir Khan, Demirkazık Dağı'nı Hindistan'daki dağlara benzettiğini ve burasının birçok film çekimi için uygun olduğunu söylüyor.

Aamir Khan, Türkiye'ye geliyor! Forrest Gump filminin uyarlamasını çekecek

Un paketlerinden para çıkmıştı! Aamir Khan'dan açıklama geldi: O yardımı...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 14 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda TV, kablosuz kulaklık, akıllı saat fırsatı
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Atiye 3. sezon çekimleri başladı! Atiye 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?
7 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
Nintendo Switch Satışlarında Yaşanan Patlamanın Sebebi Ne?
iPhone 12'de Olması Gereken 5 Galaxy Note 20 Özelliği
Aamir Khan'ın Türkiye'de nerede film çekeceği belli oldu
Microsoft Edge Yakında "Kaldırılmaz" Olacak
LG InstaView Buzdolabı Alana, LG Akıllı TV Hediye

 

 