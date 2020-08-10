Aamir Khan'ın Türkiye'de nerede film çekeceği belli oldu

Ünlü aktör Aamir Khan'ın, 1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmi koronavirüs nedeniyle Hindistan'da yarım kalmıştı. Khan'ın filminin bir kısmını Türkiye'de çekeceği açıklanmıştı. Aamir Khan Niğde'ye geldi ve çekim için yer baktı. Şu an bilinen detaylar şöyle:
- Aamir Khan'ın yarıda kalan filminin çekimlerinin bir kısmının Niğde'nin Çamadır İlçesi'ndeki Demirkazık Dağı'nda; ekim ayında yapılması planlanıyor.
- Aamir Khan'ın ekibinde 300 kişi olacak, çekimlerin 45 günde tamamlanması bekleniyor.
- Niğde'nin yanı sıra İstanbul ve Adana'da da çekim yapılacak.
- Aamir Khan ile görüşen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Ekip nerelerde çekim yapacağını tespit ediyor. Demirkazık bölgesini tespit etmiş durumdalar. Özellikle bir savaş sahnesinin bölgemizde çekilmesi planlanıyor. Aamir Khan özellikle Aladağlar ve Demirkazık Dağı'nı çok beğenmiş. Aamir Khan, Demirkazık Dağı'nı Hindistan'daki dağlara benzettiğini ve burasının birçok film çekimi için uygun olduğunu söylüyor.
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