Galaxy Z Fold 4 "İlginç" Bir Parmak İzi Tanıma Teknoloji ile Gelebilir

Samsung, Galaxy Z Fold 3'ü henüz satışa sundu, ancak şimdiden Z Fold 4 hakkında söylentiler gelmeye başladı ve yeni sızıntı oldukça ilginç. Konu, gelecek telefonun ekrna entegre parmak izi sensörü içermesi. Evet, konu alışıldık olabilir, ancak elimizdeki telefon katlanabilir bir model olunca, bu sensörün yerleştirileceği nokta konuyu ilginç hale getiriyor.
Samsung patentinde ortaya çıkan detaylara göre Galaxy Z Fold 4'ün hem iç hem dış ekranlarında ayrı ayrı ekrana entegre parmak izi sensörleri yer alacak. Böylece telefon katlı olduğunda ya da açık olduğunda bu sensöre erişim mümkün hale gelecek. Ancak ekran açık olduğunda, yani Galaxy Z Fold 4 tablet modundayken, sensörün ekranın hangi kanadına yerleştirileceği merak konusu. Çizimlere göre ekranın sol kanadında görülen bu sensör, bu anlamda sensörü sol başparmağa uyumlu hale getiriyor.
Kim bilir, belki de Samsung tüm ekranların alt bölgesini sensör için kullanıma açar ve seçimi tüketiciye bırakır. Zira son dönemde akıllı telefonlarda kullanılan bu tip sensörlerin tüm ekrana yayılabileceği şeklinde duyumlar da yok değil. Bekleyip göreceğiz.
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