ABD Deniz Kuvvetleri'nin Yeni, Sıra Dışı Silahı Konuşmayı Engelliyor!

ABD Deniz Kuvvetleri, konuşmayı engelleyen yeni ve sıra dışı bir silahın patenti aldı: Konuşmayı engelleyen ses silahı...

  • Levent Öztürk
ABD Deniz Kuvvetleri'nden Sıra Dışı Yeni Silah

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