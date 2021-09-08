ABD Deniz Kuvvetleri'nin Yeni, Sıra Dışı Silahı Konuşmayı Engelliyor!

Eğer sıklıkla Zoom görüşmeleri yapan biriyseniz, en can sıkıcı ve rahatsız edici olayın zaman zaman ortaya çıkan korkunç yankı olduğunu bilirsiniz. Kendi sesinizin size hafif bir gecikmeyle çalındığını duymak o kadar rahatsız edici ki, tutarlı bir şekilde konuşmayı imkansız kılıyor ve sonunda "herkes mikrofonlarını kapatabilir mi lütfen!" diye sesinizi yükseltmek zorunda kalabiliyorsunuz.
ABD Deniz Kuvvetleri, bu olgunun açıkça farkında ve görünüşe göre bu etkiyi, konuşmayı neredeyse imkansız kılan ve öldürücü olmayan bir silah olarak kullanmaya çalışıyor. Elde taşınan akustik seslenme ve kesinti (AHAD) sistemi adı verilen yeni bir cihaz, konuşmayı kişinin konuşmasını uzun menzilli bir mikrofon ile kaydederek, güçlü hoparlörler biraz gecikmeyle geri gönderiyor. Sürekli konuşma döngüsü, orduda hayati bir araç olan konuşmaları sürdürmeyi veya mesajları aktarmayı son derece zorlaştırıyor.
Bunu daha da yıkıcı hale getirmek için, mucitler, bireyleri hedef alarak herkesin kendi kendine konuşmasına sebep olacak, sesi tam olarak küçük bir alana iletebilen yönlü bir hoparlör kullanmayı öneriyor. Bu tür sınırlandırılmış bir sistem kullanıldığında, çevredeki insanlar, diğer kişinin hedef alındığını bilemezdi. Herkesin korkunç bir internete sahip olduğu ve mikrofonlarının açık olduğu bir çevrimiçi toplantıda tutarlı bir konuşma yapmaya çalıştığınızı hayal edin - gerçek bir kabus...
Donanmanın bu teknolojiyi neden bu kadar yoğun bir şekilde araştırdığı ve neredeyse üç yıl harcadığı konusuna gelince, bu bir sır olarak kalıyor.
Teknoloji, gecikmeli işitsel geri bildirim (DAF) ilkesine dayanıyor. Bazı kişiler kekemeliğe neden olan değişmiş işitsel sistemlere sahip olduklarından dolayı, kendi seslerinden oluşan bir döngüyü dinlemeleri yardımcı olabiliyor. Bu özelliği ile DAF, daha önce kekeleyen insanlara yardım etmek için kullanılan bir sistem. Ancak, kekeme olmayan çoğu insan için bu döngü aşırı derecede rahatsız edici olabiliyor. Etkilere direnebilen ve konuşmaya devam edebilen, özellikle hızlı konuşan veya topluluk önünde konuşma konusunda eğitimli olan bir grup insan var gibi görünüyor, bu nedenle silah bazı kişilerin konuşmasını tamamen durdurabilirken, diğerleri nispeten etkilenmeyebilir.
New Scientist'in bilişsel sinirbilimci Sophie Scott ile yaptığı bir röportaja göre, gecikmeli geri bildirim kendi sesimizi kontrol etme yeteneğimizi engelliyor. Bazı kişiler kekelemeye başlayabilir, bazıları konuşmayı tamamen bırakabilir, diğerlerinin ise konuşmalarını çarpıtmaya başlar. Tehlikeli bir noktadaki bir iletişim görevlisi veya hatta tercüman olarak görev alan kişiler için bu son derece sorunlu olabilir.
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