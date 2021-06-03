ABD'yi Şeytana Tapanlar mı Yönetiyor? Buna İnananların Sayısı İnanılmaz!

ABD'yi şeytana yapanların idare ettiğinden, COVID-19 ve mikroçip ilişkisine kadar uzanan garip komplo teorilerine inananların sayısı herkesi şaşırtmaya devam ediyor.