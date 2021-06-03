ABD'yi Şeytana Tapanlar mı Yönetiyor? Buna İnananların Sayısı İnanılmaz!

QAnon komplo teorisi, kanıt olmadan ABD ulusal güvenlik bilgilerine özel "Q izni" erişimi olduğunu iddia eden, isimsiz bir 4chan ve 8kun kullanıcısı tarafından başlatılan, tuhaf ve asılsız inançları bir çatı altında toplayan bir sistem olarak tanımlanabilir.
"Q" olarak tanınan kullanıcının iddiaları oldukça geniş kapsamlı ve (test edilebilecekleri yerlerde) bariz şekilde yanlış. QAnon komplo teorisinin, bu yılın başlarında gerçekleşmeyen birkaç önemli iddianın ardından takipçilerini ve önemini kaybedeceği umutları vardı. QAnon destekçileri, Trump'ın Kasım seçimlerini kazanacağına inanıyordu. Bu gerçekleşmediğinde ve Joe Biden Başkan olarak yemin ettiğinde, Donald Trump'ın Hilary Clinton'ın da dahil olduğu "derin devletin" kalbindeki bir seks kaçakçılığı çetesini ifşa edeceğine olan inançları gitgide daha az olası görünüyordu.
Neyse ki, insanlar yavaş yavaş bu komplodan uzaklaşıyor gibi görünüyor. Ancak, Kamu Dini Araştırma Enstitüsü (PRRI) tarafından yapılan yeni bir anketin ortaya koyduğu üzere, sorunun tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değil.
Enstitü, insanlara doğrudan QAnon'a inanıp inanmadıklarını sormak yerine, ABD'de yaşayan 5.149'dan fazla yetişkine (18 yaş ve üstü) komployla ilgili temel inançları kabul edip etmediklerini sordu.
Amerikalıların rahatsız edici derecede yüksek olan yüzde 15'inin "ABD'deki hükümet, medya ve finans dünyaları, küresel bir çocuk seks kaçakçılığı operasyonu yürüten bir grup Şeytana tapan sübyancı tarafından kontrol ediliyor" ifadesine katıldığını tespit etti. İnanç Haberlerini One America News Network (OANN) ve Newsmax (yüzde 40) gibi aşırı sağ haber kaynaklarından alanlar, televizyon haberlerini izlemeyenler (yüzde 21) ve Fox News'e güvenenler (yüzde 18) arasında daha yaygındı.
Cumhuriyetçilerin ifadeye inanma oranları da (yüzde 23), Demokratlardan (yüzde 8) çok daha fazlaydı.
Test edilen ikinci bir inanç, "iktidardaki seçkinleri silip süpürecek ve haklı liderleri geri getirecek bir fırtına yakında çıkacak" idi. Yüzde 20, QAnon'un bu ilkesine katılıyor, Cumhuriyetçiler (yüzde 28) buna Demokratlardan (yüzde 14) daha fazla inanıyor. Medya tüketicileri arasındaki bölünme burada da görülebiliyor, aşırı sağ medyanın takipçilerinin ifadeye katılma olasılığı çok daha yüksek (yüzde 48) ve Fox News'e güvenen insanlar da (yüzde 34) ulusal ortalamanın üzerinde.
Belki de anketin en endişe verici kısmı, "işler yoldan çok çıktığı için gerçek Amerikan vatanseverleri ülkemizi kurtarmak için şiddete başvurmak zorunda kalabilir" ifadesine katılanların azımsanmayacak sayıda (yüzde 15) olmasıydı. Bu ifadeye olan inanç yine partizan ve medya-tüketim çizgisinde görülebiliyor.
QAnon'un daha az yaygın olan görüşlerini derinlemesine inceleyen anket, Amerikalıların yüzde 9'unun "COVID-19 aşısının İncil kehanetindeki canavarın işareti olan bir gözetim mikroçipi içerdiği" yanlış ifadesine inandığını da buldu. QAnon inananlarının yüzde 39'u ve Qanon komplosunu reddedenlerin yüzde 1'i bu ifadeye katılıyor.
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