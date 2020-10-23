Acer, Next 2020 Etkinliğinde Yeni Ürünlerini Tanıttı

'Birlikte / Bağlı' sloganıyla bugün düzenlenen online küresel etkinlik ile Acer, tüketicilere, içerik üreticilerine ve oyun severlere yönelik yeni masaüstü ve dizüstü bilgisayar, monitör ve projektörlerinin yanı sıra, akıllı hoparlörü Halo, açık oyun topluluğu Planet9 ve bu platforma eklenecek yapay zekalı çevirmeni SigridWave'i duyurdu.
Acer Swift 3X – İnce, hafif ve yüksek performanslı
Swift 3X, sahip olduğu Intel® Iris® Xe MAX bağımsız grafik çözümü ile 11. Nesil Intel® Core işlemciler sayesinde, fotoğrafçılar ve YouTube için içerik üretenler gibi yaratıcı profesyonellere hem iş hem de oyun için benzersiz özellikler ve güçlü performans sunuyor. Modern ve 1,37 kg ağırlığıyla son derece hafif yapıdaki Swift 3X en yoğun uygulamaları rahatlıkla çalıştırabiliyor. 17,5 saate kadar pil ömrüne sahip ürün, yalnızca 30 dakika hızlı şarj ile 4 saatlik kullanım sunuyor. 14 inç FHD IPS ekran renkli, ayrıntılı ve canlı görüntüler oluşturuyor ve Intel® Wi-Fi 6'nın (Gig+) yüksek bağlantı hızlarıyla içerikleri çok daha hızlı yüklüyor.
Acer Spin 5 - Ultra ince. Dokunmatik ekran. Dönüştürülebilir.
2020 Red Dot tasarım ödülüne sahip Acer Spin 5, dönüştürülebilir tasarımı, 1,2 kg ağırlığı ve 14,9 mm inceliğiyle, verimliliğini en üst seviyeye taşımak isteyenlere hitap eden 13,5 inç dokunmatik ekranlı bir dizüstü bilgisayar. 360 derecelik menteşe tasarımı ile not almak için tablet modu, yazı yazmak için dizüstü bilgisayar modu tercih edilebiliyor. Iris® Xe grafikli 11. Nesil Intel® Core™ i7 modellerine kadar işlemci seçeneği sunan ürün, 7,78 mm'lik son derece ince yan çerçeveler etkileyici %80 ekran gövde oranı sağlıyor. Ayrıca Wacom AES teknolojisine sahip entegre Acer Active Stylus ile tasarımlara hayat verilebiliyor. 15 saate kadar pil ömrü, Thunderbolt™ 4 sertifikalı tam işlevli USB Type-C girişleri, Killer 1650 Wi-Fi ve öne dönük çift hoparlör ile Spin 5, yaratıcılığını her yere götürmek isteyen profesyonellerin ideal yol arkadaşı olacak.
Acer Spin 3 – 360 derece üretkenlik
Hafif ve taşınabilir yapıdaki Spin 3, 16:10 en boy oranına ve WQXGA (2560 x 1600) çözünürlüğe sahip 13,3 inç çoklu dokunmatik IPS ekran ile geliyor. Iris® Xe grafikli en yeni 11. Nesil Intel® Core işlemcilerle donatılan bu model, 360 derece dönebilen yapısıyla kullanıcıların kendilerine en doğal gelen biçimde çalışmasına ve oyun oynamasına olanak veriyor. Ürünle gelen 4096 seviye basınç hassasiyetli Acer Active Stylus, dokunmatik ekrandan yazı veya çizim için en iyi şekilde yararlanılmasını sağlıyor.
Acer Aspire 5 – Pratik, işlevsel ve güçlü
Iris Xe grafikli veya tercihe bağlı bağımsız NVIDIA® GeForce® MX450 GPU ile gelen 11. Nesil Intel® Core işlemcilere sahip Aspire 5 dizüstü bilgisayar serisi, kullanıcıların aynı anda birden çok iş üzerinde rahatça çalışabilmelerini sağlıyor. Full HD IPS dokunmatik ekran, ince çerçeveleriyle %80 ekran gövde oranı yakalıyor. Şık ve profesyonel görünümlü kasanın içinde ise 24 GB'a kadar DDR4 bellek, 1 TB'a kadar M.2 PCIe SSD ve 2 TB'a kadar sabit disk bulunuyor. Ergonomik menteşe tasarımı Aspire 5'in gövdesini kaldırarak klavyeyi rahat yazı yazmak için belli bir açıda eğiyor.
Üst düzey tasarım ve performansın buluşma noktası Porsche Design Acer Book RS
Porsche Design'ın işlevsel tasarım felsefesi ve mühendislik zekasını Acer'ın teknolojik yenilikleri ve global bilgisayar sektöründeki derin bilgi birikimiyle birleştiren iş birliği ile Porsche Design Acer Book RS ortaya çıktı. Tamamen metal kompakt bir kasaya sahip olan dizüstü bilgisayar, 11. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci ve NVIDIA® GeForce® MX350 GPU2 ve 16 GB RAM taşıyor. Yalnızca 1,2 kg ağırlığında ve 15,99 mm inceliğindeki cihazın kasasının üst kısmında, hafif olmasına rağmen güçlü ve yüksek performanslı bir malzeme olan ve motor sporlarındaki onlarca yıllık tecrübeyi yansıtan karbon fiberden yararlanılmış. Antimikrobiyal Corning® Gorilla® Glass kaplı 14 inç FHD IPS dokunmatik ekranın ultra ince çerçeveleri ile %90'lık etkileyici bir ekran gövde oranı elde edilmiş. 17 saat gibi etkileyici bir pil ömrüne sahip bilgisayar, 30 dakika hızlı şarjla 4 saat kullanım olanağı sunuyor. Sunumda, ayrıca çok işlevli Porsche Design Acer Travelpack RS fare, hafif parlaklıkta, mıknatıslı klipslerle rahatlık sunan su geçirmez ECCO® PALERMO XA çanta, Bluetooth ve kablosuz Porsche Design Acer Mouse RS gibi aksesuarlar da satışa çıkacak.
Qualcomm® Snapdragon™ 7c'li ilk Chromebook modeli Acer Chromebook Spin 513
Gücünü sekiz çekirdekli 8 nm Qualcomm® Kryo™ 468 CPU'ya sahip Snapdragon™ 7c bilgi işlem biriminden alan Acer Chromebook Spin 513 aynı anda birden fazla görevin üstesinden hızla gelebiliyor. Entegre Qualcomm® Adreno™ 618 grafik işlemcisi de kullanıcıların internet üzerinden oyun oynamasına ve kaliteli video yayınları izlemesine olanak veriyor. 14 saate kadar pil ömrü sunan yeni Chromebook, tam bir iş veya okul gününden daha uzun süre şarj gerektirmeden dayanabiliyor. Chromebook Spin 513, 8 GB'a kadar LPDDR4X SDRAM ve 128 GB'a kadar depolama ile geliyor.
Çok sayıda cihazı yönetebilen Acer Chromebook Enterprise Spin 513
Acer Chromebook Enterprise Spin 513 sunduğu güvenlik, kurumsal özellikler ve tasarruf ile işletmelerin çok sayıda cihazı yönetebilmesine yardımcı oluyor. Mobil tasarım, verimli performans, sürekli bağlantı için 4G LTE seçeneği ve Chrome OS'in kurumsal özellikleri, çalışanların nerede olurlarsa olsunlar işlerini yürütmelerini sağlayan güvenli ve verimli bir ortam oluşturuyor. BT departmanlarının beğenisini kazanacak kapsamlı Chromebook Enterprise güvenlik özelliklerine sahip olan ürün, BT yöneticilerinin web üzerinden güncellemeleri kolayca kontrol etmesine, uygulamaları yapılandırmasına, eklentiler ve politikalar uygulamasına ve daha fazlasına olanak veriyor.
Bağlantı seçenekleriyle dolu kompakt bir çözüm: Chromebox CXI4
Chrome OS yüklü kompakt Acer Chromebox CXI4, okul laboratuvarları, sınıflar, aileler ve küçük işletmeler için harika bir seçenek sunuyor. Müşteri ile doğrudan temas kurulan noktalarda bilgi ve yardım sunmak için kullanılabilen ürün ayrıca bilgi ekranlarında veya dijital tabelalarda da değerlendirilebiliyor. 10. Nesil Intel® Core™ i7 işlemciyle donatılan Chromebox CXI4, birden fazla ekran, çevre birimi ve daha fazlasını bağlamak için gereken tüm girişlere sahip. Üründe beş adede kadar USB 3.2 Gen 2 girişi, bir adet USB 3.2 Type-C ve iki adet HDMI girişi yer alıyor. Üründe hem kablolu hem kablosuz bağlantı için Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax) ve RJ45 girişi bulunuyor.
Yeni Acer Chromebook Spin 513, Chromebook Enterprise Spin 513, Chromebox CXI4 ve Chromebox Enterprise CXI4; Google Play üzerindeki Android uygulamalarını da destekleyerek, sevilen tüm uygulamalara erişim sağlıyor.
Şık Halo Smart Speaker evinizi müzik, bilgi ve daha fazlasıyla dolduracak
Yeni Acer Halo Smart Speaker her evde ortama uyum sağlayacak şık ve modern tasarımı ile kompakt boyutları sayesinde her dekorasyona uyuyor. DTS sound™ özelliğine sahip Google Asistan uyumlu ilk akıllı hoparlörler arasında yer alan Halo Smart Speaker, odanın tamamını dolduran zengin, kaliteli ve 360 derece ses sağlıyor. Tercihe bağlı sunulan LED ekran saati ve hava durumunu bir bakışta görme olanağı veriyor. Cihazda yerleşik olarak bulunan Google Asistan, ev içinde sesle yardım sunuyor. "Hey Google" dendiğinde Halo müzik çalabiliyor, podcast yayınlarını başlatabiliyor, haberleri okuyabiliyor, sorulara yanıt verebiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyor. Her yönden ses alan uzak alan mikrofonlar ortam gürültüsü ile sesli komutları kolayca ayırt ederek hızlı tepki verilmesini sağlıyor. Fiziksel bir anahtar ise gizliliğe dikkat eden kullanıcıların mikrofonu kapatmasına olanak veriyor.
Kurumsal kullanıcılar için TravelMate serisine üç yeni model eklendi
Iris® Xe grafikli 11. Nesil Intel® Core™ işlemcilerin yanı sıra NVIDIA® GeForce® MX350 modeline kadar GPU seçenekleri sunan, 32 GB'a kadar DDR4 RAM, 4 hat PCIe SSD ve 1 TB M.2 SSD depolamaya sahip. Acer TravelMate Spin P4 ve TravelMate P4 modellerinin pili 15 saate kadar dayanırken, TravelMate P2 de 13 saate kadar pil ömrü sunuyor. TravelMate P4 ve TravelMate Spin P4, yalnızca 1 saat şarj ile pilin %80'ini doldurabiliyor.
TravelMate Spin P4 modellerinde çizilmelere karşı dayanıklı 14 inç Full HD Corning® Gorilla® Glass dokunmatik ekran yer alıyor. 360 derece döndürülebilen bu ekran dizüstü, stant, çadır veya tablet modlarında kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca, cihazın içinde saklanabilen Acer Active Stylus ve Windows Ink de çizim yapmayı ve not almayı kolaylaştırıyor.
MIL-STD-810G standartlarına uyacak şekilde üretilen bu dizüstü bilgisayarlar, sıvı dökülmesine dayanıklı klavye, evde yaşanabilecek darbe ve düşmelerde hasar görmeyi önleyen darbe emici köşeler gibi koruyucu özelliklerle de donatıldı.
Çok yönlü yarı metal tasarımıyla hafif ve son derece kompakt bir yapıda olan güçlü TravelMate Spin P4 yalnızca 1,53 kg ağırlığında. TravelMate P4 ise 1,45 kg ağırlığa sahip. Her iki model de 18 mm'den daha ince. Dokulu üst kapağa sahip TravelMate P2 ise 1,625 kg ağırlığında ve 20 mm inceliğinde. Bunlara ek olarak, tüm modeller uzaktan yönetim için Acer Office Manager çözümüyle geliyor.
TravelMate P4 ve TravelMate Spin P4 modellerinde sağlam güvenlik sunan Trusted Platform Module (TPM) 2.0 yongası, sistem açılırken herhangi bir sızıntı belirtisi olup olmadığını kontrol ediyor. Windows Hello ile daha güvenli oturum açma özelliğinden yararlanmak için ürünlerde IR kamera ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Dahili web kamerasının kapağı da gizliliğinizi koruyor.
İçerik üreticileri için küçük ve güçlü ConceptD 300
ConceptD masaüstü serisinin son üyesi ConceptD 300, 18 litrelik orta boy kule tipi biçimi ve şık tasarımı kadar, sahip olduğu 10. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci, NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Grafik Kartı ve 64 GB DDR4 2666 MHz bellekle video düzenleme, CAD ve 3D modelleme projeleri ve iş akışlarının üstesinden kolaylıkla gelebilmesiyle de ilgi çekici. 4 TB'a kadar sabit disk ve 1 TB'a kadar hızlı PCIe M.2 SSD depolama ile ConceptD 300 mimarlar, 3D sanatçıları ve video editörleri için ideal.
ConceptD 7 ve ConceptD 7 Pro dizüstü bilgisayarlar her zamankinden daha güçlü ve serin
Yenilenen ConceptD 7 dizüstü bilgisayar modelleri akıllı performans için yerleşik yapay zekaya sahip 10. Nesil Intel® Core™ işlemcilerle masaüstü düzeyinde performans gösteriyor. Yeni modellerde ayrıca Intel® Wi-Fi 6 (Gig+), Thunderbolt™ 3 teknolojisi ve 4K IPS ekran bulunuyor. Güvenilir kablosuz bağlantı standart 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbps) bağlantıya göre 3 kata kadar daha yüksek hız sunuyor. Bu da yayınlarda veya video konferanslarda büyük önem taşıyan gecikmeyi azaltıyor.
ConceptD 7 Pro, NVIDIA® Quadro RTX™ 5000 GPU içeren modeller sayesinde, aynı anda çok sayıda içerik üretme uygulamasını çalıştırabiliyor. ConceptD 7'de yer alan NVIDIA® GeForce RTX™ GPU'lar ise dijital materyaller oluşturmak, YouTube veya uzun metrajlı filmler için videolar hazırlamak, gerçek zamanlı 3D içerikler üretmek veya Twitch üzerinden canlı oyun yayını yapmak için ideal.
ConceptD 7 dizüstü bilgisayarlardaki PANTONE® Onaylı 15,6 inç UHD (3840 x 2160) 4K IPS ekran, Adobe RGB renk gamının yüzde 100'ünü kapsıyor ve Delta E
Predator XB273U NV: Gözleri yormaz
Eyesafe® sertifikalı ilk oyuncu monitörleri arasında yer alan Predator XB273U NV, mavi ışığı filtrelerken net ve canlı renkleri korumak için yüksek enerjili dalga boylarını kontrol ediyor. LightSense, Adaptive Light, ColorSense ve ProxiSense gibi teknolojileri içeren Acer VisionCare 4.0 ise ortam ışığını ölçerek monitörün parlaklığını ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor.
Monitörün kristal netliğindeki 27 inç QHD (2560 x 1440) Agile-Splendor IPS ekranı geniş izleme açılarına, 1 ms hızlı tepki süresine ve hız aşırtma ile 170 Hz'e ulaşan yenileme hızına sahip. DCI-P3 renk gamının %95'ini kapsayan monitör, Delta E
Predator XB253Q GW ile akıcı oyun deneyimi için yüksek kare hızı
Predator XB253Q GW'nin NVIDIA® G-SYNC® Compatible özellikli 24,5 inç FHD (1920x1080) IPS paneli hız aşırtmayla 280 Hz yenileme hızına ulaşabiliyor. 0,5 ms'ye (griden griye) kadar tepki süresi sayesinde en hızlı aksiyon sahnelerinin üstesinden gelebilen model, FPS ve yarış oyunları için ideal bir çözüm sunuyor. Dokuz farklı özel efekte sahip entegre RGB LightSense özelliği, RGB aydınlatmayı müziğin, oyunların temposuna göre ayarlıyor. Ergonomik tasarımlı monitörü yükseltmek, eğmek, dik ve yana doğru çevirmek mümkün.
Predator XB323U GX: Canlı ve etkileyici görüntüler
NVIDIA® G-SYNC® Compatible teknolojisine sahip Predator XB323U GX, 32 inç QHD (2560x1440) paneli, 270 Hz yenileme hızı (hız aşırtılabilir) ve 0,5 ms'ye (griden griye) kadar tepki süresiyle hızlı oyunlarda akıcı bir deneyim sunuyor. %99 AdobeRGB kapsama oranı sayesinde, kendi oyun videolarını çekmek isteyen oyuncular için mükemmel bir tercih olan XB323U GX, VESA DisplayHDR 600 sertifikası ile 8-bit görüntü işleme ve yerel parlaklık azaltma özellikleri sunuyor. Otomatik ayar yaparak daha derin siyahlar ve etkileyici parlaklık sunan Predator XB323U GX'te yükseklik ve eğim ayarı ile dik ve yana doğru çevirme imkanı bulunuyor.
Kavis deneyimini yaşamak isteyen oyuncular için Predator X34 GS
Devasa 34 inç kavisli UWQHD (3440 x 1440) ekranlı monitör, NVIDIA® G-SYNC® Compatible teknolojisi ile 180 Hz'e kadar (hız aşırtılabilir) yenileme hızı ve yüksek hızlı 0,5 ms (griden griye) tepki süresi sunarak, hareketli görüntüleri akıcı bir şekilde yansıtıyor. VESA DisplayHDR 400 sertifikası sayesinde çok daha net görüntüler oluşturan monitör, DCI-P3 renk gamının %98'ini kapsayarak görüntülere canlı renklerle hayat veriyor. Ayrıca, çok yönlü stant farklı kullanım olanakları sunuyor.
Nitro serisi monitörler ile oyun dünyasına adım atın
İki yeni 27 inç Nitro serisi modeli Acer Nitro XV272U KV ve Nitro XV272 LV, Eyesafe sertifikaları ile göz yorgunluğunu azaltırken, ergonomik stantları ile yükseklik ve eğim ayarı yapmaya, monitörü dik ve yana doğru çevirmeye imkan veriyor. Acer Nitro XV272U KV, Delta E < 1 değeri %95 DCI-P3 kapsama oranıyla son derece net bir QHD (2560x1440) oyun deneyimi oluşturuyor. 170 Hz'e ulaşan (hız aşırtmayla) yenileme hızı ve 1 ms (griden griye) tepki süresiyle hızlı ve akıcı performans sunan modelin Agile-Splendor IPS paneli geniş izleme açıları sunuyor. FHD (1920x1080) Agile-Splendor IPS panele sahip Nitro XV272 LV, 165 Hz'e ulaşan (hız aşırtmayla) yenileme hızıyla yoğun aksiyon sahnelerinde bile akıcı görüntüler oluşturuyor ve %90 DCI-P3 renk kapsama oranı ve Delta E < 1 değeri sunuyor.
Acer PD ve VD Serileri: İş ve eğlence için güçlü LED projektörler
3000 lümen parlaklığa sahip VD6510i kablosuz LED 1080p projektör, aksiyon filmlerinden hoşlananlara akıcı 1080p 120 Hz görüntüler sunuyor. Rec. 709 renk gamının %125'ini kapsayarak mükemmel renk doygunluğu ve canlı görüntüler elde eden ürün, 16 kat eş zamanlı ekran hızıyla da gökkuşağı efektini en aza indirgiyor. Işıklar açıkken bile geniş bir odada kristal netliğinde görüntüler oluşturabiliyor.
3000 ANSI lümen parlaklığa sahip PD1530i ise toplantıları olabildiğince rahat hale getirmek için tasarlanan bir kurumsal projektör. Kablosuz 1080p LED projektör, 3 metreden az mesafeden 100 inç görüntü oluşturabiliyor. 30.000 saatlik kullanım ömrü ve uzun süre parlaklığını koruyan yapısı sayesinde, kurumsal kullanıcılar PD1530i'yi yıllar boyu kullanabilecek.
Acer XL Serisi: 3100 lümen parlaklık ve doğayla dost tasarım
Yalnızca 143 Watt güç harcayan Acer XL serisi (XL1220/XL1320W/XL1520), dünyanın enerji verimliliği en yüksek 3100 lümen projektörleri arasında yer alıyor. 1080p çözünürlüğe kadar etkileyici kalitede görüntüler sunan ve orta seviye için uygun fiyatlara sahip bu modeller, orta büyüklükteki toplantı odaları için mükemmel çözüm sunuyor. IP6X sertifikası ile toz geçirmeyen projektörler, her tür ortam ışığı altında çalışabiliyor. 30.000 saat kullanım ömrü sunan seri, çok az bakım gerektiriyor.
Acer UL ve PL Serileri: Büyük ve küçük mekanlar için çözümler
Acer UL5630 projektör, yalnızca 31 cm mesafeden 120 inç görüntü oluşturabiliyor. Bu ultra kısa atım oranlı projektör, 4500 lümen parlaklıkla WUXGA (1920 x 1200) görüntüler sunan yüksek kaliteli bir yeni lazer diyot ile donatıldı. 360 derece veya dik olarak görüntü yansıtma özgürlüğü ve uzaktan yönetim özellikleriyle UL serisi, eğitimde ve kurumsal alanda kullanım için son derece uygun.
Öte yandan, 6000 ANSI lümen yüksek parlaklık düzeyindeki PL serisi (PL7610/PL7610T/PL7510) lazer projektörler ise konferans salonları, yönetim sunumları veya fuar stantları gibi geniş mekanlarda çalışmak için ideal.
Acer B248Y: Daha iyi bir iş günü için ergonomik bir monitör
Acer B248Y iş günü boyunca rahatsızlık veren çeşitli noktalarda rahatlık sağlamak için tasarlanan ergonomik bir monitör. TÜV/Eyesafe sertifikalı monitör, göz yorgunluğunu azaltmayı hedefleyen Acer LightSense ve Acer ColorSense özellikleri sayesinde ortam koşullarına bağlı olarak ekranın parlaklığını ve renk sıcaklığını otomatik ayarlıyor. Monitörün FHD (1980 x 1080) IPS ekranı yükseklik, açı veya eğim ayarlamayı sağlayan Ergostand üzerinde duruyor. Yerleşik bağlantı istasyonu ile dağınıklığı azaltan, RJ45 ve USB Type-C 100W PD girişleriyle ofisler arasında veya evde çalışma sürecini kolaylaştıran monitör, birden fazla model ile papatya diziliminde birbirine bağlayabiliyor.
Acer CBL272U: Etkileyici görüntü kalitesi için QHD çözünürlük ve HDR10 desteği
TÜV/Eyesafe sertifikalı 27 inç Acer CBL272U monitör, QHD (2560 x 1440) ekranı, Delta E < 1 renk doğruluğu ve %99 sRGB renk gamıyla kullanıcıları tatmin edecek özelliklere sahip. 178 derece izleme açısı bulunan monitör, BlueLightShield Pro ile mavi ışığı filtreleme, ComfyView ile yansımayı önleme özelliklerine sahip. 1 ms tepki süresi ile bulanıklığı azaltmak için VRB özelliğinden yararlanan monitör, HDR10 desteğiyle de koyu ve parlak alan kontrastını önemli ölçüde artırabiliyor.
Acer BL270: Esnek kullanım ve çerçevesiz tasarım
Acer BL270, TÜV/Eyesafe sertifikasına ve FHD (1920 x 1080) çözünürlüğe sahip. Çok ince çerçevelerle iki monitörün yan yana kullanılmasını sağlıyor. Esnek stant kullanıcıların yükseklik ayarı yapmasına ve monitörü çevirerek istedikleri açıya getirmesine imkan veriyor. Acer Smart Console uygulamasıyla birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanan monitör, telefondaki içerikleri kolayca yansıtıp kontrol edebiliyor.
Planet9: Acer'ın yeni nesil e-spor platformu
Hem rekabetçi hem de sosyal işlevlerle dolu yeni nesil e-spor platformu Planet9, kendilerini geliştirmek ve profesyonelliğe adım atmak isteyen amatör oyunculara açık bir topluluk sunmak için tasarlandı. Platform oyuncuların takımlar ve sosyal kulüpler aracılığıyla diğer oyuncularla iletişim kurmasına yardımcı oluyor. Ayrıca ayrıntılı istatistikler ve koçluk hizmeti sayesinde oyuncuların kendilerini geliştirmesinin önünü açıyor. Bunun dışında, çoğu oyun için rastgele veya sıralamalı hazırlık maçları ve turnuvalarla kullanıcıların oyun organizasyonu deneyimi yaşaması sağlanıyor. 2020 sonu veya 2021 başındaki sürümde League of Legends için oyun içi arayüz desteği sunulacak. Bu destek ilerleyen dönemde başka oyunlara da gelecek.
Şirketler, kanaat önderleri ve önde gelen kişiler de Planet9'da kendi kulüplerini kurabiliyor. Böylece oyuncularla etkileşim kurmak isteyen markalar için benzersiz bir iletişim noktası kuruluyor. İster profesyonel ister amatör olsun her bir kulüp kendi topluluğunu oluşturmak için turnuva düzenleme olanağı veren araçlara erişebiliyor.
Planet9 turnuva düzenlemeyi olabildiğince sorunsuz hale getirmek için tasarlanan önemli bir altyapıya sahip. Kapsamlı kullanıcı arayüzü sayesinde, bu alanda hiç tecrübesi olmayanlar bile başarılı bir turnuva düzenleyebiliyor. Bir dizi otomasyon özelliği (kayıt, eşleştirme vb.) de tecrübeli organizatörlerin sıkıcı faaliyetlerde harcadığı zamanı azaltarak etkinliği çok daha eğlenceli hale getirmeye odaklanmalarına fırsat veriyor. Turnuvalar birçok farklı şekilde düzenlenebiliyor. Önceden belirlenmiş eşleşme biçimleri ve gizlilik modları sunan sistem, sponsorların markalarını yerleştirmeleri için alanlara ve kulüpler tarafından belirlenen ödüllere de sahip.
SigridWave: Oyun Terimlerine Hakim Yapay Zeka Destekli Canlı Oyun İçi Çevirmen
Yapay zeka destekli bir oyun içi çevirmen olan SigridWave, dil bariyerini aşarak dünyanın her yerinden oyuncuların iletişim kurmasını sağlamak için derin öğrenme teknolojilerinden yararlanıyor. Planet9'un masaüstü yazılımına entegre edilen SigridWave, oyun lobisine girildiğinde çalışmaya başlıyor ve ardından ayarlanabilir bir oyun içi arayüz işlevi görüyor. SigridWave oyun esnasında ASR teknolojisinin yardımıyla konuşmaları tanıyarak bunları metne dönüştürüyor. Elde edilen metin NMT teknolojisiyle işleniyor. Şimdiye kadar 10 milyondan fazla cümle çiftiyle eğitilen ve belirli oyunlarda kullanılan terimleri ("ADS" ve "pusu" gibi) anlayabilen bu teknoloji oyuncuların kendilerini nasıl ifade ettiğini öğreniyor.
Çoğu kelime birden fazla anlam taşıyabildiğinden, makine çevirisinde bağlam büyük önem taşıyor. Bilgisayarlar hangi çevirinin mevcut duruma en uygun olduğunu anlamakta zorlanıyor ve farkları tespit edemiyor. Oyunlar için özel olarak geliştirilen SigridWave'de kullanılan yapay zeka şimdiye kadar 1000 saatten fazla oyun odaklı konuşma (ses ve yazı) ile eğitildi. Sistem böylece tespit edilen mesajları kullanıcının anlayabildiği dilde doğru bir şekilde aktarabiliyor.
2020'nin 4. çeyreğinde kapalı beta aşamasına girecek olan SigridWave, bu dönemde Tom Clancy's Rainbow Six Siege gibi önde gelen FPS oyunlarında İngilizce ve Çince arasında çift yönlü çeviri yapacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın