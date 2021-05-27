Acer Yapmış: Acer Swift 5 (2021) İnceleme

Acer'ın Swift fırtınası devam ediyor diyerek incelemeye hızlı bir giriş yapalım. Şirketin bu serisi gerçekten iyi tuttu ve özellikle ultra mobil / kompakt bir dizüstü bilgisayar arayanlar tarafından çokça tercih ediliyor. Swift ailesinde Swift 3, Swift 5 ve Swift 7 serileri yer alıyor, ancak bunlardan bizim bugünkü konumuz Swift 5 modeli olacak. Acer, bu yeni modelinde selef modele göre büyük güncellemelerde bulunmuş. Bu incelemede bu yeni Swift 5 ile ilgili soruların yanıtlarını vereceğiz. Aklınızda soru işareti kalmayacak.
Acer Swift 5 Nasıl Bir Laptop?
Swift 5'in 2019 modelini de daha önce incelemiştik. Elimizdeki yeni laptop da o modelin genlerini taşıyor ve yine ultra ince tasarımlı ve ciddi anlamda hafif bir dizüstü bilgisayar oluyor. Laptop sadece 14 mm kalınlığında ve 1 kilogram ağırlığında. Hal böyle olunca onu yanınızda taşımak, sürekli el altında bulundurmak oldukça kolay oluyor. Benim de kullandığım süre boyunca ev ve ofis arasında çantamda sürekli bulundurduğum bir laptop oldu. O kadar ince ve hafif ki doğrusu gerçekten çantanızda olduğunu unutmanız mümkün.
Çok kompakt bir laptop olmasının yanında ekranının dokunmatik yapıda olması da bu cihazın çok önemli artılarından bir diğeri. Böylece kullanımını kolaylaştırıyor ve kullanımı pratik hale getiriyor. Hafif, ince ve ekranının da dokunmatik olmasıyla sadece masa başında değil, evde kanepede otururken, yatakta uzanırken de sürekli elinizin altında bulunduracağınız bir laptop oluyor. Yani bu cihazı bir telefon bir tablet gibi elinizden düşürmeyeceksiniz.
Tamam, kaslı ve üst düzey donanımlı laptop'lar iyi güzel hoş, ancak açıkçası sağladığı pratik kullanım neticesinde bu tür ultra ince ve hafif laptop'lar kullanmak benim büyük keyif aldığım modeller oluyor. Eğer böylesi bir cihaza ihtiyacınız varsa, sırf bu 3 yönüyle bir tercih edilebilir Swift 5 modeli.
Kaslı ve üst düzey donanımlı laptop'lardan bahsettik, peki Swift 5 hafif bir model mi? Biraz öyle, biraz değil, evet, laptop'ta geniş bir soğutma sistemi yer almıyor, fakat Intel'in en yeni işlemcilerinden Core-i7 1165G7 işlemcisine ev sahipliği yapıyor bu laptop. Böylece aynı zamanda performans anlamında da mobil platform için fazlasıyla iyi bir işlem gücü sağlıyor. Laptop'ın performans teknik özelliklerine, performansına ve test sonuçlarına da da geleceğiz, ancak önce şöyle bir çevresiyle ekranıyla yeni Swift 5'i biraz tanıyalım.
Acer Swift 5 Ekran Özellikleri
Swift 5'te 14 inç boyutunda bir ekran yer alıyor. Bu ekran Full HD çözünürlüğünde görüntü üretiyor ve ekran paneli olarak da IPS kullanılıyor. Dokunmatik olduğundan bahsettik zaten, bu büyük kullanım kolaylığı sağlıyor, ancak öte yandan ekran sağladığı görüntü ile de çok güzel görünüyor doğrusu. Ekran kenar çerçeveleri çok ince tasarlanmış ve böylece ekran gövdenin yüzde 90'ını kaplıyor, karşınızda geniş bir görüntü buluyorsunuz.
Ekranın parlaklık seviyesi 340 nit. Ayrıca renk seviyesi de sRGB renk gamutunun yüzde 100'ünü kapsıyor. Bunlar iyi değerler. Öte yandan ekranda Gorilla Glass 4 seviyesinde koruma da unutulmamış. Bu da ekran dayanıklılığını artıran önemli bir etken oluyor.
Ekrandaki bir diğer güzel detay ise, ekranın koruyucu camının antimikrobiyal kaplamalı olması. Ekranın dokunmatik yapıda olmasından dolayı Acer, ekranda mikrobiyal azaltma faktörünü kullanmış. Antimikrobiyal koruyuculu bu cam, içerisindeki iyonik gümüş bileşenlerle sık dokunulan yüzeylerde mikroorganizmaların çoğalmasını engelliyor.
Koronavirüse karşı biraz da olsa iç rahatlığı sağlaması açısından bu özellik bizce çok faydalı olmuş. Öte yandan bu özelliğin kazandırılmış olması Swift 5'i, "antimikrobiyal çözüme sahip ilk ince ve hafif dizüstü bilgisayar" olmasını da sağlıyor.
Bu arada ayrıca isteğe bağlı olarak tüm dizüstü bilgisayarın yüzeyinin de antimikrobiyal kaplamalı olarak tercih edebiliyorsunuz. Böylece sadece ekran değil, kasa, klavye, menteşeler ve parmak izi okuyucusu da antimikrobiyal koruyuculu olarak geliyor.
Acer Swift 5 Tasarım ve Çevre Detayları
Evet, Swift 5'te bir parmak izi tarayıcı da yer alıyor. Klavyenin avuç içi bölgesinde bulunan bu parmak izi tarayıcı ile kolayca Windows'ta oturum açabiliyor ve bilgilerinizi güven altına alabiliyorsunuz. Laptop'ın klavyesi rahat ve kullanışlı olurken, klavyede arka aydınlatma yer alıyor ve özellikle Enter tuşunun büyük olarak yer alması uzun soluklu yazı yazarken çok işe yarıyor. Bu tipte modellerde daha çok küçük bir Enter tuşu oluyor, biliyorsunuz. Ayrıca laptop'ta touchpad bölgesi de bu boyuttaki bir laptop için geniş tutulmuş.
Ekranın üzerinde bir web kamerası yer alıyor; sağ ve sol kenarda da gerekli tüm bağlantıları buluyorsunuz laptop'ta. Her 2 yanda da tam boyutlu USB portları ile USB-C portu yer alırken, burada HDMI girişinin yer alması da bilhassa sevindirici. 3.5 mm kulaklık girişi de sağ kenarda bulunuyor bu arada. Laptop'taki hoparlörler de DTS destekli olarak geliyor.
Swift 5, çevre bileşenleri ve tasarımıyla güzel işlenmiş. Tam boyutlu, kaslı bir laptop'tan aradığını her şeyi bulabildiğiniz gibi, ince detaylarıyla da güzel görünüyor. Laptop'ın yüzeyi magnezyum alüminyum alaşımından üretilirken, menteşe bloğuna baktığınızda burada altın renkli bölümü görebiliyorsunuz. Güzel detaylar.
Acer Swift 5 Teknik Özellikleri Neler?
Evet, buraya kadar her şey güzel. Şimdi gelelim laptop'ın teknik tarafına. Az önce de bahsettiğimiz gibi laptop'ta Intel'in 11'inci yeni nesil mobil işlemci ailesinden Core-i7 1165G7 kullanılıyor. Bu işlemci Intel'in 10 nanometre fabrikasyon sürecine dayanıyor ve 4 fiziksel çekirdek 8 izlekten oluşuyor. Düşük güç tüketmesi bir yana, yoğun işlem yükleri için de performanslı bir işlemci olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bu işlemcinin beraberinde getirdiği önemli bir yenilik var, o da grafik işlemcisi kısmında karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz artık Intel grafik işlemci tarafında önemli ataklarda bulunuyor ve bunların son üyesi Xe grafik birimi olmuştu. Swift 5'te de Intel Xe grafik birimi yer alıyor. Bu sayede ultra mobil platformda iş yükleri için gayet etkili grafik desteği sağlanıyor.
Öte yandan bu laptop'ı iş yapmak için satın alıyorsanız ve pek oyun oynama gibi bir düşünceniz yoksa bile, grafik performansında bu GPU'nun bulunmadığı laptop'lara kıyasla daha yüksek kazanım elde edebiliyorsunuz. Biz kullandığımız süre içinde Overwatch oynadık mesela. Gayet etkili bir performans sağladığını söyleyebiliriz.
Acer Swift 5 Performansı Nasıl?
Windows 10 işletim sisteminin yüklü olarak geldiği Swift 5'in diğer teknik detayları arasında ise 16 GB kapasitesinde RAM, 512 GB kapasitesinde M.2 SSD yer alıyor. Yavaş yavaş bu teknik kadro ışığındaki testlere geçerken, sözü SSD'nin performansıyla açalım. CrystalDiskMark sonucuna göre bu diskten 2259 MB/s sıralı okuma ve 1054 MB/s sıralı yazma performansı elde edebiliyorsunuz ki bu da gayet hızlı bir SSD'nin kullanıldığını gösteriyor.
Bu arada laptop'ta kaslı modellerde olduğu gibi geniş bir havalandırma bloğu kullanılmadığını söyledik, ancak bu tamamen es geçilmiş değil pek tabii. Laptop'ın içinde çift D6 bakır soğutma boruları kullanılmış ve bu da etkili bir soğutma sağlanmasına önayak oluyor. Elbette yük altında bir miktar fan sesi duymanız gayet normal, ancak bu kadarı soğutma için gerekli. Cinebench testi yaparken ısı düzeyini de ölçtük ve yük altında klavyenin merkezinin 32 dereceyi, laptop'ın altının ise 36 dereceye ulaştığını gördük. Evet, biraz sıcak diye düşünülebilir, ancak bunlar normal değerler ve kesinlikle kullanılmaz değil.
Diğer yandan laptop genel kullanımda gayet sessiz çalışıyor. Tabii ki modlar arasında geçiş yapabiliyor; laptop'ı sessiz, normal ve performans modlarında çalıştırabiliyorsunuz.
Peki, Swift 5 nasıl performans gösteriyor? İşlemcinin performansını hem Geekbench 5 hem Cinebench testleriyle yaptık. Her 2 testte de iyi sonuçlar aldığını gördük.
Geekbench testinde 1424 tek çekirdek, 4992 çoklu çekirdek sonucu aldı Swift 5. Bu sonuçla rakip modele baktığımızda, kısa bir süre önce incelediğimiz Huawei MateBook X Pro 2021'in 1571 puan ve 5319 puan sonuçlarının hafif gerisinde durduğunu görüyoruz. Bu arada Geekbench OpenCL sonucunun da 18955 puan olduğunu söyleyelim.
Cinebench R23 testine geldiğimizdeyse çoklu çekirdek sonucunda 4881 puan toplayan Swift 5, tek çekirdek sonucunda da 1316 puan almayı başardı. Bu sonuçlarla da Huawei MateBook X Pro 2021 ile karşılaştırdığımızda, 1107 puan ve 3576 puan toplayan X Pro'yu geride bıraktığını görüyoruz. Böylece performans noktasında rakibinden kötü olmayan, savaşan bir model olmuş Swift 5.
Peki, bu ne anlama geliyor derseniz, bu laptop ile yüklü ofis işlerinizi rahatlıkla yapabilir, Photoshop ya da Premiere gibi yazılımları kullanabilirsiniz diyebiliriz ki, biz de elimizde olduğu süreçte tüm bu süreçlerde laptop'ı değerlendirdik.
Acer Swift 5 Pil Ömrü
Peki, pil performansı nasıl? Acer'ın iddiası bu laptop'ın 17 saate kadar pil ömrü sağladığı yönünde olmuş. Elbette her noktada yaptığımız testleri bunun için de uyguladık ve sonuçların nispeten tutarlı olduğunu gördük.
Testimiz sırasında Swift 5, normal kullanımda 13 saat 45 dakikalık bir pil ömrü sağladı ve tüm bu süreçte Wi-Fi ile internete bağlıydık, testleri çalıştırdık ve video izledik. Bu süre en yakın rakiplerinden Asus ZenBook 13'ün çok az gerisinde kalırken, Dell XPS 13'ten yaklaşık 2 saat daha fazla pil performansı gösterdiğini ortaya koyuyor.
Video testinde ise gerçekten laptop muazzam bir iş çıkartıyor. Full HD bir videoyu Wi-Fi kapalıyken yüzde 50 ekran parlaklığında bu laptop'ta oynattığımızda, tam 19 saat 3 dakika kadar izleme süresi elde ettik. Bu müthiş bir rakam doğrusu, zira Windows tarafında pek çok rakibini geride bırakırken, M1 işlemcili MacBook Pro'ya çok yakın bir sonuç üretmeyi başarıyor laptop.
Sonuç
Açıkçası Acer, yeni Swift 5 modeliyle bizi oldukça etkilemeyi başardı. Tasarımından performansına kadar her yönüyle ultra mobil kategoride gayet kullanışlı bir laptop olmuş. Fiyatı da elimizdeki modeliyle 9699 TL ve bu fiyat pek çok rakibinden de daha uygun olduğunu gösteriyor laptop'ın. Bu anlamda kesinlikle değerlendirilebilir.
Elbette isteyenler için ayrıca 4K çözünürlüklü ekran seçeneği de olsa daha iyi olurmuş demek lazım. Bir de keşke ön yüklü uygulamalar olmasaymış. Laptop'ta Firefox, Dropbox, Amazon'dan başlayıp PhotoDirector, Evernote, GoTrustID, Facebook Messenger gibi çok sayıda uygulama var. Norton Security antivirüsün deneme sürümü işe yarayabilir. Tamam, elbette bu uygulamaların tümü günün sonunda kullanışlı olsa da, ön yüklü uygulamalardan genellikle hoşlanıyoruz diyelim, zira bunları kullanmayacaksanız kaldırmak için zaman harcamanız gerekiyor. Ancak elbette saydıklarımız laptop için çok küçük eksiler. Biz genel hatlarıyla Swift 5'ten fazlasıyla memnun kaldık, ancak tabii ki son söz yine sizin.
CHIP Online Notu: %90
+ Şık, hafif ve ince tasarım
+ 11. Nesil Core i7 ile hızlı performans
+ Dokunmatik ekran
+ Uzun mu uzun pil ömrü
+ HDMI çıkışı
+ 802.11ax Wi-Fi desteği
+ SSD performansı
- Bloatware uygulamalar
- 4K ekran seçeneği yok
Acer Swift 5 Teknik Özellikler
- İşletim Sistemi Windows 10 Home
- İşlemci Intel Core i7 1165G7 4.70 GHz
- Çekirdek 4
- Ekran 14 inç LED IPS Dokunmatik (1920x1080)
- Bellek 16 GB DDR4 SSD 512 GB SSD
- Grafik Intel Iris Xe Ses
- Hoparlör DTS (2 adet)
- Bağlantılar USB-C, USB 3.2 (2 adet), HDMI, kulaklık, BT 5.1, Wi-Fi 6
- Pil Ömrü 17 saate kadar
- Boyutlar 14 x 318 x 207 mm
- Ağırlık 1.05 kg.
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