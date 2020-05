After Life'tan 3. sezon müjdesi! Yeni sezon ne zaman ve neler olacak?

After Life'ın ikinci sezonu 24 Nisan'da yayımlanmıştı. 25 Nisan'da Netflix'te 1 numaraya yükselen After Life'ın 3. sezonu olacağı müjdelendi. Peki After Life'ın 3. sezonu ne zaman?