After Life'tan 3. sezon müjdesi! Yeni sezon ne zaman ve neler olacak?

After Life'ın ikinci sezonu 24 Nisan'da yayımlanmıştı. 25 Nisan'da Netflix'te 1 numaraya yükselen After Life'ın 3. sezonu olacağı müjdelendi. Peki After Life'ın 3. sezonu ne zaman?

After Life'tan 3. sezon müjdesi! Yeni sezon ne zaman ve neler olacak?

After Life'ın 2. sezonu 24 Nisan 2020'da Netflix'te gösterilmeye başlandı ve üçüncü sezonun geleceği de kesin ancak yeni sezon ne zaman çıkacak ve ne bekleyebiliriz?

After Life, Tony rolünü oynayan Ricky Gervais ve onun önceki çalışmalarını takip ettiyseniz tanıdık gelecek yüzleri içeren bir Netflix Orijinal komedi dizisi. Aslında komedi demek ne kadar doğru bilemiyoruz, dizide alabildiğine absürtlükler yaşansa da, konusu aslında başroldeki Tony'nin karısını kaybettikten sonra yaşadığı dayanılmaz dram.

After Life'ın 2. sezonu çok değil aslında 24 Nisan 2020'de Netflix'te gösterilmeye başlandı. Dizi hemen rekor kırdı ve sadece bir gün içinde 25 Nisan'da Netflix İngiltere'de en çok izlenenler arasında birinci oldu. Aradan iki hafta bile geçmeden Netflix ve Ricky Gervais, dizinin üçüncü sezonunun çekileceğini Twitter'dan duyurdu.

AFTER LİFE'IN KONUSU NE?

Her sezonu yaklaşık yarım saatlik altı bölümden oluşan After Life, eşinin ölümüyle başa çıkmaya çalışan gazeteci Tony'nin hikayesini anlatıyor.

AFTER LIFE 3. SEZON NE ZAMAN?

Twitter'daki bir canlı yayınında Gervais, üçüncü sezon için çok heyecanlı olduğunu belirterek, eğer dördüncü bir sezon olursa dizinin geçtiği Tambury şehrini meteorla yok etmek zorunda kalabileceğini esprili bir şekilde belirterek, üçüncü sezonun son sezon olacağını söylemiş oldu.

Yeni sezonun ne zaman yayınlanacağının Mayıs ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

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