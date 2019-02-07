Alphabet, Mali Raporu Açıkladı!

Google ana şirketi Alphabet, 2018 yılının 4'üncü çeyreğine ilişkin mali raporunı açıkladı!

  • Ercan Uğurlu
Google Alphabet'ten çarpıcı mali rapor!

Google'un ana şirketi Alphabet'in geçtiğimiz yılın son çeyreğine ilişkin son mali tablosu raporlara yansıdı. Bu rapora göre Google ana şirketi, 39.2 milyar ABD doları şeklinde etkileyici bir tablo ile karşı karşıya. Bu sonucu özellikle geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda, Google'ın işlerinin bir hayli yolunda olduğunu görüyoruz. Zira şirketin 2017 son çeyrek sonucu 32.3 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Buna göre aradaki fark yüzde 22 artış.

Google'ın bu şekilde bir artış yaşaması şirket yetkilileri için oldukça sevindirici bir haber. Öte yandan şirketin faaliyet karı da 9.7 milyar dolara kadar yükselmiş ve önceki yıla göre bu tabloda da yüzde 13'lük bir artış kaydedilmiş durumda. Alphabet'in net karının ise 7.6 milyar dolardan, 8.2 milyar dolara yükseldiğini de söylemek lazım. Tabloda şirketin marjlarının da yüzde 24'ten yüzde 21 oranına düştüğü görülüyor.

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