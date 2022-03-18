Amazon'un Ünlü Film Stüdyosu MGM'i Satın Alma İşlemi Sonuçlandı

James Bond, Rocky ve RoboCop filmleri artık Amazon'a ait. Şirketin, film ve TV stüdyosu MGM'i 8,45 milyar dolar ödeyerek satın alma işlemi tamamlandı. Avrupa Birliği antitröst düzenleyicileri anlaşmayı bu hafta onayladılar. İki şirket arasında çok fazla örtüşme olmadığını ve diğer stüdyolarla karşılaştırıldığında "MGM'nin içeriğinin olmazsa olmaz olarak kabul edilemeyeceğini" belirlediler.
Amazon bir basın açıklamasında, "MGM, Prime Video ve Amazon Studios'un müşterilere çeşitli eğlence seçenekleri sunma çalışmalarının bir parçası" dedi. Stüdyoda, 4.000'den fazla film ve 17.000 TV dizisi bölümü bulunuyor. Bu film ve diziler 180 Oscar ve 100 Emmy Ödülüne sahip. MGM filmleri Thelma ve Louise, Kuzuların Sessizliği, Muhteşem Yedili ve Kızgın Boğa gibi klasikleri içeriyor.
Amazon satın almasından sonra, MGM filmlerinin ve TV şovlarının büyük çoğunluğunun, sinema gösterimlerinin ardından ve diğer akış platformlarıyla yapılan anlaşmalar sona erdikten sonra Prime Video'ya geçmesi bekleniyor.
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