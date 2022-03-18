Amazon'un Ünlü Film Stüdyosu MGM'i Satın Alma İşlemi Sonuçlandı

MGM, artık Amazon'un... Amazon'un 8,45 milyar dolar vererek ünlü film yapım şirketi MGM'yi bünyesine katma hamlesi sonuçlantı...

Amazon'un MGM'i Satın Alma İşlemi Sonuçlandı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Pokémon Go Artık Türkçe!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
BMW'nin Yeni Lüks Elektrikli Sedanı BMW i7 İlk Kez Göründü!
Dünya'nın En Kirli Adası, 85 Yıldır Yanlış Yerde Duruyormuş
Qualcomm, Ukrayna'nın Çağrısına Uyarak Rus Şirketlerine Satışı Durdurdu
NVIDIA ve IBM, GPU'ları Doğrudan SSD'lere bağlamanın Peşinde
Amazon'un Ünlü Film Stüdyosu MGM'i Satın Alma İşlemi Sonuçlandı

 

 