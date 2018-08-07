Android 9 Pie, Pixel Cihazları için Duyuruldu!

Android'in yeni sürümü Android 9 Pie, Google tarafından duyuruldu ve destekleyen cihazlar için indirmeye sunuldu!

Android 9 Pie, Pixel Cihazları İçin Duyuruldu!

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