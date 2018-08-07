Android 9 Pie, Pixel Cihazları için Duyuruldu!
Android'in yeni sürümü Android 9 Pie, Google tarafından duyuruldu ve destekleyen cihazlar için indirmeye sunuldu!
Google, Android'in bir sonraki sürümü Android 9 Pie'ı tanıttı. Şubat'tan bu yana test edilen yeni sürüm, yapay zekaya ağırlık veriyor ve birçok yenilikle geliyor.
Yapay zeka, son aylarda çıkan birçok telefonun öne çıkan ortak özelliği. Örneğin Huawei'nin en son amiral gemilerinde yapay zekayı temel alan işlevler bulunuyor. Bu alandaki hareketlenmeyi bilen Google, yapay zekayı işletim sistemiyle bütünleştiriyor. Bu kapsamda sunulan Adaptive Battery işlevi, en çok kullandığınız uygulamaları öğrenip, pil ömrünü önceliklendiriyor. Adaptive Brightness ise hangi uygulamada ekranı hangi parlaklık ayarında kullandığınızı öğreniyor. App Actions, bir sonraki hareketinizi tahmin ederek bu eylemi ekranda göstermeye çalışıyor. Örneğin işten eve giderken ekranda evin yol tarifi gösterilebiliyor.
Slices işlevi ise belirli uygulamalardan ihtiyacınız olan bilgileri zamanında gösterecek. Ancak bu işlev, sonbaharın sonlarına doğru sunulacak. Android 9 Pie, gezinti sistemini de tek düğmeye indirgemek ve basitleştirmek istiyor. Home düğmesini yukarı sürükleyerek çoklu görev ekranına ulaşabiliyor, düğmeye dokunarak giriş ekranına gidebiliyorsunuz.
Bunların yanında bazı küçük değişiklikler de var. Bunlar arasında yenilenen Quick Settings ekranı, ekran görüntülerini daha kolay alabilme, uyarıları daha kolay yönetebilme var. Mayıs'taki Google I/O'da gösterilen ve telefonu aşırı uzun kullanmanızı engellemeyi amaçlayan Digital Wellbeing hizmeti de sonbaharda gelecek. Bu işlevi denemek isteyenler, beta sürümüne buradan kaydolabiliyor.
Android 9 Pie, bugünden itibaren destekleyen Pixel cihazlarına dağıtılmaya başlandı. Android Beta Program'a dahil olan üçüncü parti cihazlar ve Android One telefonlar, sonbahardan önce güncellemeye kavuşacaklar.
Zeynel A. Öztürk
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