Android Uygulamaları, İlk Kez Windows 11'de Çalışırken Görüntülendi!

Geçen ay, Android için Windows Alt Sistemi (WSA – Windows Subsystem for Android), Microsoft Mağazasında görünmüştü. Bu durum, henüz resmi olarak hayata geçmiş olmasa da, Android Uygulamalarını Windows 11'e getirmek için geliştirme çalışmalarının devam ettiğini gösteriyordu. Şimdiyse, Windows 11'de çalıştığı iddia edilen Android uygulamalarının ekran görüntüleri, Makazeu adlı bir Bilibili kullanıcısı aracılığıyla sızdırıldı.
Söz konusu sızıntıda iki Android uygulaması, Windows 11 altında çalışırken görülüyor, İlki WeChat'i gösterirken, ikinci görüntü Android için Bilibili uygulamasına ait.
Daha önceki Microsoft mağaza sızıntısı, WSA'nın sahip olacağı bazı sistem gereksinimlerini de ortaya çıkarmıştı: Windows 11 yapı 22000 veya daha yenisi, 64-bit x86 veya ARM CPU ve 8GB bellek.
Android uygulamalarını Windows 11'e getirmek için Microsoft, Amazon ile işbirliği yaptı ve uygulamalar, Intel'in Bridge teknolojisi kullanılarak Amazon Appstore aracılığıyla sağlanacak. Microsoft, bu özelliğin "yakında" geleceğini söylerken, kesin bir tarih verilmiyor. Ancak en iyi ihtimalle 1 yıl daha bekleyeceğimizi düşünüyoruz...
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