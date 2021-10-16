Android Uygulamaları, İlk Kez Windows 11'de Çalışırken Görüntülendi!

Henüz hayata geçmemiş olsa da Windows 11'in en önemli özelliklerinden biri, kuşkusuz Android uygulamalarını çalıştıracak olması. Ve ilk kez, 2 Android uygulamasının Windows 11 altında çalışırken yakalanan görüntüleri internete sızdı!