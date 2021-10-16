Android Uygulamaları, İlk Kez Windows 11'de Çalışırken Görüntülendi!

Henüz hayata geçmemiş olsa da Windows 11'in en önemli özelliklerinden biri, kuşkusuz Android uygulamalarını çalıştıracak olması. Ve ilk kez, 2 Android uygulamasının Windows 11 altında çalışırken yakalanan görüntüleri internete sızdı!

"Windows 11'de Android" görüntüleriyle sızdı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dizüstü bilgisayarınız ne kadar güvenli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
2022 Yılında, Çok Daha Fazla Samsung Telefonda Exynos İmzası Görebiliriz!
Epson, %90 Tasarruflu Yazıcıyı Dünyanın En Hızlısı Usain Bolt ile Tanıttı
Apple, Yine Bir Şeyler Deniyor: Bu Sefer Şaşırtma Sırası AirPods'ta!
Basit Bir Ampul Sayesinde, Uzakta Konuşulanları "Dinleyebiliyorlar"
OPPO Enco Free2 İnceleme

 

 