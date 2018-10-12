Andy Rubin, Yapay Zeka Telefonu Üzerinde Çalışıyor

Essential Phone 2 gelmedi ancak raporlara göre daha heyecan verici bir model yolda!

Andy Rubin, Yapay Zeka Telefonu Üzerinde Çalışıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
WhatsApp, Video Arama Açığını Kapattı!
Dört Kameralı Galaxy A9'dan Örnek Kareler
Facebook'unuz Hack'lendiğinde Bunları Yapın!
Andy Rubin, Yapay Zeka Telefonu Üzerinde Çalışıyor
Google'ın Veri Sızdırma Skandalında Ne Oldu?

İlginizi çekebilir