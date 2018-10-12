Andy Rubin, Yapay Zeka Telefonu Üzerinde Çalışıyor
Essential Phone 2 gelmedi ancak raporlara göre daha heyecan verici bir model yolda!
Android hayranları tarafından sevilen bir marka konumuna gelse de çok iyi satış rakamları yakalayamayan Essential'ın başında bulunan ve Android'in babası olarak bilinen Andy Rubin'in yeni planların peşinde olduğu ortaya çıktı.
Bloomberg'in raporuna göre, Essential'ın Essential Phone ismine getireceği yeni model, tam bir yapay zeka makinesi olacak. 2018 yılındaki popüler büyük ve kenarlıksız ekran trendine karşılık Essential'ın bu yeni cihazı alıştığımız dev ekranlardan çok daha küçük bir ekranla üreteceği ve bu telefonun kullanım deneyimini konuşma üzerine odaklayacağı iddiası dikkat çekiyor.
Essential'ın yapay zeka planları burada da bitmiyor. Rubin'in planları, e-posta ve mesajlara kullanıcının müdahalesine gerek duymadan direkt olarak cevap verebilecek bir "süper akıllı telefon" tasarlamak.
Sonuç olarak Essential'ın günümüz piyasasında bulunan akıllı telefonlardaki yapay zeka örneklerinin çok daha ilerisine gitmeyi planladığı bariz bir gerçek. Ancak doğal olarak bu düzeyde bir yapay zekanın internet üzerinde sizin aktif bir gölgeniz olarak yer alacak olması, bir çok gizlilik endişesini beraberinde getiren bir durum. Örneğin bu yeni telefonun sizin yerinize iletişim kurması için sizin yazı stilinizi öğrenmek istemesi gerekebilir. Bunun yanında bu yapay zekanın sizin yerinize tercihler yapabilecek olması ihtimali de başlı başına bir sorun. Yapay zekanın yapabileceği herhangi bir yanlış seçim (örneğin bir etkinliğe davet edilen kişiler listesini oluştururken yapılabilecek bir hata) sosyal ilişkilerinize geri dönülmeyecek zararlar verebilir.
Eğer Essential tüm bu sorunların üzerinden gelebilecek bir tasarımı inşa edebilecek bir teknik altyapıya sahip olabilirse, bu cihaz akıllı telefonlar arasında başlı başına yeni bir kategoride yer alabilir. Bunu başarmak için Essential aslında şimdiden büyük bedeller ödemiş durumda. Bloomberg'in raporunda şirketin bu projeye odaklanmak için diğer birçok planından vazgeçtiği belirtiliyor. Örneğin Essential, bu akıllı telefon projesinden önce uzun zamandır bir akıllı ev hoparlörü üzerinde çalışıyordu.
Rubin'in yıl sonuna kadar bu efsanevi akıllı telefonun prototipini hazırlaması ve Ocak ayında yapılacak olan CES 2019'da bu cihazla bir şov yapması da ihtimaller arasında.
Doğan Kürşat Aktaş
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