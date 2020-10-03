Anne Hathaway'li The Witches'ın fragmanı yayında! İşte konusu, oyuncuları

Koronavirüs sebebiyle vizyon programı iptal edilen Robert Zemeckis imzalı The Witches, HBO Max'te izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Anne Hathaway'in başrolünde olduğu filmden ilk fragman ve afiş de yayınlandı. The Witches ne zaman izleyici ile buluşacak?