Anne Hathaway'li The Witches'ın fragmanı yayında! İşte konusu, oyuncuları

Koronavirüs sebebiyle vizyon programı iptal edilen Robert Zemeckis imzalı The Witches, HBO Max'te izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Anne Hathaway'in başrolünde olduğu filmden ilk fragman ve afiş de yayınlandı. The Witches ne zaman izleyici ile buluşacak?

Anne Hathaway'li The Witches'ın fragmanı yayında! İşte konusu, oyuncuları

Bu yıl vizyona girmesi beklenen birçok film gibi Robert Zemeckis imzalı The Witches da koronavirüs nedeni ile sekteye uğradı. Filmin sonbahar-kış aylarında vizyona girmesi planlanan pek çok yapım gibi 2021'e erteleneceğini düşündürdü. Ancak Warner Bros., Zemeckis'in merakla beklenen yeni filminin 22 Ekim'de HBO Max'te yayınlanacağını duyurdu.

BAŞROLDE ANNE HATHAWAY BULUNUYOR

The Witches'ın yapımcıları arasında usta yönetmenler Alfonso Cuarón ve Guillermo Del Toro da yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Anne Hathaway, Stanley Tucci, Octavia Spencer, Chris Rock gibi önemli isimler yer alıyor.

THE WITCHES'IN KONUSU NEDİR?

1990 yapımı filmin hikâyesi uyarlandığı romandan bir hayli farklı ilerlerken, Zemeckis'in senaryosunu da kaleme alacağı yeni uyarlama Dahl'ın fantezi klasiğine sadık bir uyarlama olacak. 1960'lı yıllarda Amerika'nın güneyinde geçen gotik bir hikâye anlatacak film, anne babasının ölümünün ardından büyük annesiyle yaşamaya başlayan yedi yaşında bir çocuğun, cadıların aslında gerçek olduğunu öğrenmesiyle başlayacak. Macera ve komedi türlerini harmanlayan film, cadıların çocukları fareye dönüştürme gibi korkunç bir planları olduğunu öğrenen çocuğun, bu cadıları durdurmak için verdiği mücadeleyi anlatacak.

THE WITCHES'IN FRAGMANI YAYINLANDI

The Witches'ın HBO Max'e geçtiği duyurulurken, filmden ilk fragman ve afiş de yayınlandı.

The Witches | Official Trailer | HBOMaxThe Witches | Official Trailer | HBOMax
From the mind of Roald Dahl and as reimagined by acclaimed filmmaker Robert Zemeckis, The Witches is a wickedly fun adventure as a young boy stumbles onto a secret coven of child-hating witches as they plot to turn the world’s children into mice. A fresh Halloween classic for this generation, in a story that celebrates courage, teamwork, and unlikely heroes, offering a completely distinct kids proposition with a quirky, delightfully twisted tone in classic Dahl style. Streaming October 22 only on HBOMax. Subscribe: Be the first to know more: HBO Max: Like HBO Max on Facebook: Follow HBO Max on Twitter: Follow HBO Max on Instagram: About HBO Max: HBO Max is WarnerMedia’s direct-to-consumer offering with 10,000 hours of curated premium content. HBO Max offers powerhouse programming for everyone in the home, bringing together HBO, a robust slate of new original series, key third-party licensed programs and movies, and fan favorites from WarnerMedia’s rich library including Warner Bros., New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes and more. #HBOMax #WarnerMedia

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