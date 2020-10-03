Anne Hathaway'li The Witches'ın fragmanı yayında! İşte konusu, oyuncuları

Bu yıl vizyona girmesi beklenen birçok film gibi Robert Zemeckis imzalı The Witches da koronavirüs nedeni ile sekteye uğradı. Filmin sonbahar-kış aylarında vizyona girmesi planlanan pek çok yapım gibi 2021'e erteleneceğini düşündürdü. Ancak Warner Bros., Zemeckis'in merakla beklenen yeni filminin 22 Ekim'de HBO Max'te yayınlanacağını duyurdu.
BAŞROLDE ANNE HATHAWAY BULUNUYOR
The Witches'ın yapımcıları arasında usta yönetmenler Alfonso Cuarón ve Guillermo Del Toro da yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Anne Hathaway, Stanley Tucci, Octavia Spencer, Chris Rock gibi önemli isimler yer alıyor.
THE WITCHES'IN KONUSU NEDİR?
1990 yapımı filmin hikâyesi uyarlandığı romandan bir hayli farklı ilerlerken, Zemeckis'in senaryosunu da kaleme alacağı yeni uyarlama Dahl'ın fantezi klasiğine sadık bir uyarlama olacak. 1960'lı yıllarda Amerika'nın güneyinde geçen gotik bir hikâye anlatacak film, anne babasının ölümünün ardından büyük annesiyle yaşamaya başlayan yedi yaşında bir çocuğun, cadıların aslında gerçek olduğunu öğrenmesiyle başlayacak. Macera ve komedi türlerini harmanlayan film, cadıların çocukları fareye dönüştürme gibi korkunç bir planları olduğunu öğrenen çocuğun, bu cadıları durdurmak için verdiği mücadeleyi anlatacak.
THE WITCHES'IN FRAGMANI YAYINLANDI
The Witches'ın HBO Max'e geçtiği duyurulurken, filmden ilk fragman ve afiş de yayınlandı.
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