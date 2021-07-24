Apple'da "Evden Çalışma" ve "Ofise Dönüş" Kavgası Sertleşiyor!

Eylül ayında tüm çalışanlarının ofislere geri dönmesini isteyen Apple, gelen tepkilere rağmen uzaktan çalışma konusundaki şartlarını sıkılaştırmaya devam ediyor.