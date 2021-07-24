Apple'da "Evden Çalışma" ve "Ofise Dönüş" Kavgası Sertleşiyor!

Apple, çalışanlarının Eylül ayında ofise dönmeye başlamasını bekliyor. Firmanın uzaktan çalışmayı daha da sıkılaştırdığı bildiriliyor. Bazı çalışanlar, Apple'ın hibrit planına devam etmeye karar vermesinden bu yana, uzaktan çalışmaya onay almanın zorlaştığını söylüyor. Hatta bazı çalışanların işten bile ayrılabileceği iddia edilmişti.
Apple'ın kurumsal kültürü, Silikon Vadisi'nde gizli olarak bilinir ve iPhone üreticisi genellikle çalışanların yerinde olmasını istiyor. Ancak The Verge'in haberine göre bazı istisnalar yapılıyordu ve bazı ekiplere uzaktan çalışma konusunda daha hoşgörülü davranılıyordu. Haber kaynağının, bu önceki istisnalara artık izin verilmediğini söylediği belirtiliyor. Yani Apple'ın, ofise dönüş planında geri adım atmak gibi bir niyeti yok gibi görünüyor.
Apple Haziran ayında çalışanlarına haftada en az üç gün ofiste olmalarını beklediğini söyledi. Çalışanların CEO Tim Cook'tan daha fazla esneklik isteyerek bu plana itiraz ettikleri bildirildi. Apple'ın itiraz talebini reddettiği ve çalışanlara "şahsen işbirliği, kültürümüz ve geleceğimiz için çok önemlidir" dediği söyleniyor. Bunun üzerine, bazı Apple çalışanlarının hibrit çalışma politikası nedeniyle istifa etmeyi planladıkları biliniyor.
Apple, COVID-19 salgınının ardından ofise dönme planlarıyla boğuşan tek teknoloji şirketi değil. Benzer şekilde çoğu çalışanından haftada üç gün ofiste olmasını isteyen Google da çalışanlarını sıkıştırmaya başlamış durumda.
Facebook ise tam tersine, geçen ay tüm çalışanlarına uzaktan çalışma seçeneklerini genişletti ve Twitter, tüm çalışanların kalıcı olarak evden çalışma seçeneğine sahip olacağını söyledi.
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