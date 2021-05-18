Apple Music, Kayıpsız Sesi Tüm Abonelerine Bedava Sunmaya Başladı

Sonu gelmeyen söylentilerin ardından Apple, nihayet Apple Music'e kayıpsız müzik ve mekânsal ses özelliklerini getirdiğini duyurdu. Şirket, "müziğin değişeceğini" söyledi ve artık sesleri kaliteli bir dinleme deneyimine uygun bir formda akış hizmetine getirerek çalışma şeklini değiştirdi.
Apple yalnızca mekânsal ve kayıpsız sesi duyurmakla kalmadı, aynı zamanda gelişmiş ses kalitesini ek ücret ödemeden sunarak çıtayı da yükseltti. Kayıpsız sesi içeren yeni, daha pahalı bir Apple Music üyelik seviyesi olacağını düşünülüyordu ancak Apple bu özelliği tüm abonelere ücretsiz olarak sunmaya karar verdi.
Apple, "orijinal ses dosyasının her bir bitini" koruduğunu söylediği ALAC (Apple Lossless Audio Codec) adlı bir codec kullanıyor. Temel olarak bu codec, Apple Music abonelerinin müziği orijinal kayda olabildiğince yakın bir şekilde duymalarına imkan tanıyor.
Şu anda Apple Music akış hizmetinde kayıpsız sese sahip toplam 75 milyon şarkı bulunuyor. Kayıpsız sesle müzik dinlemenin, defalarca dinlediğiniz şarkılarda orada olduğunu hiç bilmediğiniz ayrıntıları ortaya çıkardığını fark edebilirsiniz.
Apple Music'e Dolby Atmos Dopingi
Apple, kayıpsız sese ek olarak Dolby Atmos desteğiyle Mekânsal Ses (Spatial Audio) özelliğini de hizmetine sunduğunu duyurdu. Dolby Atmos, sanatçıların müziği "mix"lemelerine izin veriyor ve böylece ses dinleyicinin her yanından gelirken, daha etkileşimli ve uyarıcı bir müzik deneyimi yaratılıyor.
Kayıpsız sesin aksine, sanatçıların müziği başlangıçta mekânsal ses ile kaydetmeleri gerekeceğinden, bu özellik Apple Music'teki her şarkı için mevcut olmayacak. Apple, sürekli olarak yeni Dolby Atmos parçaları ekleyeceğini söylüyor, bu nedenle de dinlenebilecek yeni şeylerin düzenli olarak sunulacağı söylenebilir.
Apple, hangi cihazlarda mekânsal sesi dinleyebileceğimizle ilgili olarak, Dolby Atmos parçalarının bir H1 veya W1 çipi olan tüm AirPod'larda ve Beats kulaklıklarda oynatılabileceğini belirtiyor. Ayrıca, iPhone, iPad ve Mac'in en son sürümlerindeki yerleşik hoparlörler de Dolby Atmos parçalarını oynatabilecek.
Apple'ın Apple Music ve Beats başkan yardımcısı Oliver Schusser, "Apple Music, ses kalitesinde şimdiye kadarki en büyük ilerlemesini yapıyor" diyor ve ekliyor: "Dolby Atmos'ta şarkı dinlemek büyü gibi."
Haziran ayındaki lansmandan itibaren Apple Music kullanıcıları, Spatial Audio ile binlerce şarkıyı dinleyebilecek.
Dolby Laboratories başkanı ve CEO'su Kevin Yeaman ise, yaptığı açıklamada "bugün, müziğin sanatçılar tarafından yaratılma ve hayranları tarafından beğenilme biçimini değiştiren yeni bir müzik deneyimi olan Dolby Atmos'un Apple Music'te piyasaya sürüldüğü vakit. Dolby Atmos ile Spatial Audio'yu tüm müzisyenlerin ve müzikseverlerin kullanımına sunmak için Apple Music ile beraber çalışıyoruz" dedi.
Apple tarafından açıklanan habere göre, bu yeni özelliklerin tamamı Haziran ayında iOS 14.6'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte sunulacak, bu nedenle yeni nesil sesi denemek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek...
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