Apple, Samsung ve Microsoft "Sınıfta Kaldı"
Apple, Samsung ve Microsoft'un popüler cihazları, GreenPeace'in raporunda tam anlamıyla "sınıfta kaldı"
Çevreci aktivist organizasyon Greenpeace, iFixit uzmanları ile ortak bir çalışma başlatarak 40 telefon, laptop ve tabletin kolay bir şekilde tamir edilebilmesi ve geri dönüştürülebilecek parçalara sahip olup olmadığı konusunda derecelendirdi. Apple, Samsung ve Microsoft'un popüler ürünleri, bu testlerde pek başarılı olamadılar.
Cihazlar, dört alanda derecelendirildiler: Batarya değiştirilmesi, ekran değiştirilmesi, gereken araçlar ve yedek parçaların bulunurluğu.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde modüler telefonlar çok daha yüksek derecelere sahip ancak bunları isteyen kişi sayısı çok az. iPhone'ların da çok başarısız oldukları söylenemez ancak iPad'ler ve MacBook'lar Apple'ın toplam puanını aşağı çekiyor.
Ancak test edilen Samsung'un en son telefonu Galaxy S8 ve Microsoft Surface ürünleri büyük, tamir edilemeyen kitleler gibi gözüküyor.
Öte yandan HP ve Dell dizüstü bilgisayarlar ile ikisi-bir-arada cihazlar en iyi ürünlerin arasında yer aldı. Bu modellerin, bunları tamir etmek isteyen IT bölümlerine sahip olan kurumlara yönelik modeller olduğu düşünülürse bunun da şaşırtıcı olduğu söylenemez.
Rapora uygun bir şekilde Greenpeace Samsung'u, Apple'ı ve LG'yi "bize tamir edilebilir ve uzun ömürlü ürünler vermeye" çağırdı.
Yapılan açıklamada Microsoft sözcüsü "pek çok üründe olduğu gibi Surface profesyoneller tarafından üretildi ve profesyoneller tarafından bakımı yapılması hedeflenmekte... Surface üst kalite parçalardan oluşmakta ve garantimizin ve bu eşsiz ve güçlü cihazların üretiminde kullanılan üst seviye malzemelerin arkasında duruyoruz" diyor.
Greenpeace, Apple'ın tamir özelliğini beğenmemiş olabilir ancak diğer alanlarda teknoloji devinin çabalarına övgüler yağdırıyor. Nisan ayında Apple, madenciliğe son vermeye ve ürünlerinde sadece geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmaya söz verdi ve Greenpeace bunun firmayı "sektörde diğerlerinin çok ilerisine yerleştirdiğini" söylüyor.
Apple'ın Salı günü yaptığı açıklamada ise ürünlerinin tasarımının sadece güzel, ince ve güçlü olmak için değil aynı zamanda da yıllarca dayanmak için yapıldığını söyledi. Tamir gereği olduğunda da onaylı sağlayıcılar kalite, güvenilirlik ve güvenlik garantisi sağlayabiliyor.
Samsung ise henüz konu hakkında bir yorum yapmış değil...
Levent Öztürk
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