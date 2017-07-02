Apple, Samsung ve Microsoft "Sınıfta Kaldı"

Apple, Samsung ve Microsoft'un popüler cihazları, GreenPeace'in raporunda tam anlamıyla "sınıfta kaldı"

Apple, Samsung ve Microsoft "Sınıfta Kaldı"

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