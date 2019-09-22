Apple, Slofie'yi Markalaştırma Başvurusu Yaptı
Apple, iPhone 11 tanıtımında ilk kez kullandığı "slofie" sözcüğünü korumaya alıyor!
Apple'ın iPhone 11 tanıtımını takip ettiyseniz, firmanın yeni telefonlarının "slofie" çekebildiğini (ağır çekim selfie) duymuşsunuzdur. Apple, bu sözcüğü markalaştırmak için USPTO'ya başvurdu.
Slofie, Apple'ın başvurusunda "video yakalama ve kaydetme için kullanılan, indirilebilir bilgisayar yazılımı" olarak tanımlanıyor. Firmanın bu hamledeki temel amacı, diğer geliştiricilerin sözcüğü kendi işlevleri için "ödünç almasına" engel olmak.
Firma, iPhone'u pazarlaması dışında slofie sözcüğünü pek kullanmıyor. Bu belki de iyi bir şey; ancak Apple, marka başvurusuyla ileride bir modaya dönüşmesi halinde savunmasız yakalanmak istemiyor.
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