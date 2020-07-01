Apple Türkiye'den iPhone Türkiye Fiyatlarına Büyük Zam

Apple, Türkiye'deki iPhone'ların ve diğer ürünlerinin fiyatında hissedilir bir zam yaptı. Fiyat artışıyla birlikte giriş seviyesi iPhone 11'in fiyatı 7.299 TL'den 7.999 TL'ye yükseldi.
Apple'ın Türkiye'ye özel zam oranlarının yüzde 8 ile yüzde 10 arasında değiştiği gözleniyor. Zamlar sonucunda en pahalı iPhone modeli olan 512GB'lık iPhone 11 Pro Max'ın fiyatı 14.999 TL'den 1.350 TL artışla 16.349 TL'ye yükseldi. Fiyat değişikliklerinin iPhone SE 2020'ye yansımadığı, telefonun fiyatının 5.299 TL olarak kaldığı gözleniyor.
Zamlar sonrasında giriş seviyesi 64GB iPhone 11 Pro'nun 10.999 TL'lik fiyatı, 1.000 TL arttı ve 11.999 TL oldu.
Özetlemek gerekirse standart iPhone 11 modellerinde 700 TL, iPhone 11 Pro'da 1.000 TL ve iPhone 11 Pro Max modellerinde 1.200 TL zam yapıldığını görüyoruz.
Başta da söylediğimiz gibi fiyat artışları, iPhone ile sınırlı değil. Zamlar sonrasında başlangıç düzeyi 11 inç iPad Pro'nun fiyatı 6.399 TL'den 6.699 TL'ye yükseldi. Üçüncü nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı 3 bin 999 TL'den 4 bin 199 TL'ye yükselirken 10.2 inçlik iPad'in fiyatı 2 bin 499 TL'den 2 bin 799 TL'ye ulaştı. Son olarak iPad mini'nin fiyatı, 3 bin 199 TL'den 3 bin 399 TL'ye çekildi.
En büyük zam ise kule tipi Mac Pro'ya geldi ve cihazın fiyatı 9.200 TL artarak 42.999 TL'den 52.199 TL'ye ulaştı.
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