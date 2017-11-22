Apple, Yine Eleştirilerin Odağı Oldu!
Apple, kanser olduğunu iddia ederek herkesi kandıran sahtekar uygulama geliştiricisi hakkında yeteri kadar önlem almamakla suçlanıyor!
Apple Watch 2015'te çıktığında, Belle Gibson Apple tarafından bir star olarak gösteriliyordu. Gibson, kendi kanserini sağlıklı beslenerek yenmekle kalmamıştı, artık iPhone ve Apple Watch'ta insanlara aynısını yapmalarına yardım edecek bir uygulaması da vardı. Ama şimdi kanserinin ve "tedavi"sinin sahte olduğu ortaya çıktığı için, insanlar Apple'ın da halka karşı bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorlar.
25 yaşındaki Avusturalyalı Gibson, 2013'te kendi beyin kanserini sağlıklı yemekle iyileştirdiğini iddia etmesinin ardından bir yemek kitabı ve uygulama gibi bir seri sağlık ürünü geliştirdi. Sonunda Nisan 2015'te sahtekar olduğu ortaya çıktı ve söz verdiği gibi karının bir kısmını dağıtmamakla suçlandı. Bir Avustralya mahkemesi Gibson'a 320.000 dolar para cezası verdi, bu para neredeyse kadının markası olan The Whole Pantry'den kazandığı tüm para kadardı.
Ama şimdi mahkeme dosyaları Avustralya medyasına açıldı ve insanlar bu karmaşada Apple'ın rolünü irdeliyorlar. Apple, Gibson'un sahtekarlığı ortaya çıkmadan önce onu çok büyütmüştü, hatta haberlere göre Apple Watch'ı piyasaya çıkarmadan önce onu Amerika'ya getirerek ona danışmıştı.
Apple'ın ortaya çıkan şirket içi yazışmaları gösteriyor ki Apple son ana kadar Gibson'un tarafında bulunmuş. Nisan 2015'te bir dergide Gibson itirafta bulunana kadar da durum böyle devam etmiş görünüyor.
Apple bu işten maddi olarak direkt bir cezaya çarptırılamasa da, firmanın bunu itibarının göreceği zararla ödeyeceğini söyleyebiliriz. Apple gibi bir firmanın arkasında durduğu kişinin ve uygulamanın gerçekliğini kendisinin kontrol etmiş olmaması pek kabul edilebilir bir şey değil.
H. Hüseyin Öztürk
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