Apple'ın Soğutan Hoparlör Düşü

Apple'ın yeni hoparlör patenti, ses kalitesini arttırırken hoparlörlerin soğutucu görevi de görmesine imkan tanıyor.

Apple'ın Soğutan Hoparlör Düşü

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