Apple'ın Soğutan Hoparlör Düşü
Apple'ın yeni hoparlör patenti, ses kalitesini arttırırken hoparlörlerin soğutucu görevi de görmesine imkan tanıyor.
Az sayıda insan, bilgisayarın dahili hoparlörlerinden müzik dinlemeyi tercih ediyor, ancak Apple'ın en son patenti gerçeğe dönüşürse, harici hoparlörler takma üşengeçliği geçmişte kalacak.
Yakın zamanda yayımlanan patent, muhtemelen, Apple'ın incelik arayışında ses kalitesini yitiren iMac ekranlarına subwoofer dahil edilmesi planlarını detaylandırıyor.
Patentli hoparlörler sadece ses kalitesini iyileştirmekle kalmayarak, Apple'ın bilgisayarı serin tutmak için nasıl kullanabileceğini de anlatıyor.
Apple, subwooferlar tarafından üretilen hava akışının, nasıl ikincil bir soğutma sistemi olarak çalışabileceğini, sıcaklık ölçümlerine göre kumandalarının hava akışını artıran veya azaltan hoparlörlere sinyaller gönderebileceğini belirtiyor.
Dahası, Apple, hoparlörler hareket ettikçe, hava akışının bilgisayarın en çok soğutulması gereken belirli bölümlerine yönlendirilebileceğini ve sıcak havayı monitördeki açıklıklardan dışarı yönlendirebileceğini belirtiyor.
Tabi ki bunun bir patent olması, mutlaka ürünlerde kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bununla birlikte, bu teknoloji sadece iMac ve diğer makinelerin ses kalitesini değil, aynı zamanda genel verimliliğini de geliştirebileceğinden, gelecekteki sürümlerde bunu görmek bizi şaşırtmayacaktır.
Levent Öztürk
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