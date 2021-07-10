Araç Bakım Zamanı Geldi. Peki, Araç Bakımında Neler Dikkat Etmeliyiz?

Birçok sürücü sadece periyodik bakımların yeterli olduğunu düşünür ancak uzun yolculuk öncesi araçta kontrol edilmesi gereken farklı noktalar vardır. Bunların başında motor yağı seviyesi gelir. Motorun performanslı çalışması için en önemli bileşenlerden biri olan motor yağların araç üreticisinin tavsiye ettiği aralıkta, doğru viskozitede yağ kullanılarak değiştirilmiş olması ve yağın eksilmediğinin kontrolü büyük önem taşır. Servisinizde bu kontrolün yapıldığına emin olun ve araçtaki motor yağı, şanzıman yağı, antrifiz gibi sıvıların aracınız için doğru ürünler olduğuna emin değilseniz mutlaka değiştirilmesini talep edin.
Araç bakımında unutulmaması gerekenler
Sürücüler için uzun yolculuk öncesi gittikleri serviste bakılması gereken diğer noktalar; lastik havasının ölçümü, farların ve elektrikli aksamın kontrolü, akü kontrolü , yakıt filtresi, hava filtresi, polen filtresi vb. filtrelerin bakımı ve araç fren baskı balata gibi parçaların kontrolü olarak öne çıkıyor.
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