Araç Bakım Zamanı Geldi. Peki, Araç Bakımında Neler Dikkat Etmeliyiz?

Yaz aylarının gelmesi ve pandeminin etkilerinin azalması ile önümüzdeki tatil döneminde başlayacak seyahatler öncesi araçların bakım zamanı geldi. Sürücülerin uzun yolculuklar öncesi aracında yaptırması gereken bakımları ve bu bakımları yaptırabileceğiniz Motul Garage Concept noktalarının bilgilerini sizler için listeledik.