Atlas: 56 Yıl Öncesinin Süper Bilgisayarı!

Bugünün süper bilgisayarlarını bir an için unutun; 1962 yılının efsanesi Atlas ile tanışın!

Oynat 50 yıl öncesinin süper bilgisayarı Ferranti Atlas Bundan 50 yıl öncesinin en hızlı bilgisayarı olan Atlas'ın yeni yaşı, bu videoyla kutlandı!

Moore Kanunu, bilgisayarların işlemci kapasitelerini her iki senede bir ikiye katladığını söylüyordu. Bu bile tam anlamıyla gerçek bir tahmin olmayı başaramadı. Ancak 1962'de ortaya çıkan İngiltere'nin ilk süper bilgisayarı Ferranti Atlas, ülkenin bilgisayar gücünü bir günde ikiye katlamıştı.

Geçtiğimiz yıllarda Google, süper makinenin yapımında çalışan bazı kişilerle röportajların da bulunduğu bir video oluşturmuştu. Atlas, ilk bilgisayarlardakinin aksine transistörlerle çalışıyordu. Ancak yine de oldukça zahmetli bir birleştirme sürecine ihtiyaç duyuyordu.

Videoda konuşan eskli Atlas bakım mühendisi John Crowther, Londra Üniversitesi'nde ikinci Atlası toplamalarının 6 ay sürdüğünü söylüyor.

Crowther, birleştirme işlemini tamamladıktan sonra makinenin sadece 10 dakika bozulmadan çalışmasının bile yüzlerini güldürdüğünü, bunu bara giderek kutladıklarını söylüyor. Crowther, Atlas'ın parçalarının üretiminin normalde demiryolu motorlarını üreten bir fabrikada yapıldığını, dolayısıyla parçaların kalın bir toz katmanıyla geldiğini söylüyor. Crowther'a göre sistem hatalarının yaklaşık üçte biri, bu kir nedeniyleydi. Atlas, 14 sene sonra geliştirilen daha yeni modellerle birlikte devre dışı kalmıştı.

Google'ın Ferranti Atlas için hazırladığı videoyu burada izleyebilirsiniz!

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