Audi, 2024 Yılından İtibaren Araçlarında 5G Bağlantı Seçeneği Sunacak!

Otomobillerde yeni trend, 5G bağlantısı olabilir. Audi de, gelecekte üreteceği bazı modellerde 5G bağlantı seçeneği sunacağını resmi olarak açıkladı. 2024'ten itibaren hayata geçirilecek olan bağlantılı araç konsepti, Verizon's 5G Ultra Wideband şebekesini kullanacak.
5G'li Audi sahipleri, hızlı video ve ses içeriği indirme, daha gelişmiş, 3 boyutlu görüntülü bir araç içi navigasyon sistemi, bulut tabanlı kullanıcı profilleri ve araç içinden alışveriş yapabilme seçeneğine sahip olacaklar. Audi'nin 5G hizmetinin aylık abonelik şeklinde ücretlendirilmesi bekleniyor. Henüz maliyet konusunda bir bilgi verilmedi.
Audi'nin 5G destekli otomobilleri mobil bilgi işlem sayesinde verilere anında tepki verebileceğinden dolayı muhtemelen daha iyi otonom sürüş özelliklerine de sahip olacaklar. Diğer araçların hareketlerine daha iyi tepki vermek, dolayısı ile daha güveni bir sürüş sunmak, yol altyapısını tanımak ve yoldaki bağlı cihazlara daha hızlı yanıt vermek bu iyileştirmeler arasında yer alıyor.
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