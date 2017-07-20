Bedava İnternet İçin Tuvalet Temizler Misiniz?
Sadece tek bir ülkede, tam 22.000 kişinin, bedava internete ulaşmak için 1.000 saat tuvalet temizlemeyi kabul ettiğini biliyor musunuz?
Kamusal alanda WiFi kullanımı, veri hakkınız bittiğinde veya YouTube'ta gördüğünüz bir videoyu arkadaşlarınıza göstermek istediğinizde oldukça faydalı olabilir. Ancak kaç kişi, giriş yapmadan önce kullanım şartlarını okuyor? Birleşik Krallıktaki bir bedava kamusal WiFi sağlayıcısı olan Purple, herkesin tahmin edebileceği bu sorunun cevabını test etmeye karar verdi ve şu ana kadar 22.000 kişi, temel olarak 1.000 saat boyunca tuvalet temizliği için kaydolmuş durumda!
Ek madde, yasal anlaşmaya kaç kişinin hizmeti kullanmadan önce gerçekten okuduğunu görmek için bir şaka olarak eklendi. Maddenin anlaşmada yer aldığı iki hafta içerisinde de sadece bir kişi bunu fark etmiş durumda. Eklenen bu madde, temel olarak "Purple'ın isteği üzerine kullanıcının 1.000 saatlik kamu hizmetine çağrılabileceğini" belirtmekte ve bu hizmetin "yerel parklardan hayvan pisliği temizleme", "sokak kedi ve köpeklerine sarılma", "kanalizasyon tıkanıklıklarını açma", "yerel festival ve etkinliklerdeki taşınabilir tuvaletleri temizleme" ve "varlıklarını renklendirmek için salyangozların kabuklarını boyamayı" içerebileceğini söylüyor.
Birleşik Krallık, 2018 Mayıs tarihinde aktif olacak yeni bir kanun ile internet hizmeti kullanıcılarının verilerini pazarlama amacıyla kullanılması için paylaşmadan önce "açık bir şekilde" yasal kullanım şartlarını kabul etmelerini zorunlu kılacak. Her ne kadar Purple bu ek maddeyi kullanmayı planlıyor olmasa da, CEO Gavin Wheeldon'un da belirttiği üzere burada öğrenilecek önemli bir ders bulunmakta: "Wi-Fi kullanıcılarının bir ağa erişmek için kaydolmadan önce şartları okumaları gerekiyor. Neyi kabul ediyorlar, ne kadar veri paylaşıyorlar ve sağlayıcılara hangi lisansları veriyorlar? Deneyimiz, bir kutuyu işaretlemenin ve adil olmayan bir şeyi kabul etmenin çok kolay olduğunu gösteriyor."
Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre de insanlar, bedava Wi-Fi kullanımını kabul etmeden önce neredeyse hiç düşünmüyor ve altı kullanıcıdan biri, bu hizmeti bazı "cinsel içerikli" yayınları izlemek için kullanıyor.
Daha önce de TV dizisi South Park, bu durumu konu alan bir bölüme imza atmıştı. Bölümde Apple Kullanım Şartlarına bir madde eklemiş, bu maddeyi kabul eden herkesin işkence görmeyi ve deneylerde kullanılmayı kabul ettiklerini komik bir dille ekrana taşımıştı.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın