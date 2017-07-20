Bedava İnternet İçin Tuvalet Temizler Misiniz?

Sadece tek bir ülkede, tam 22.000 kişinin, bedava internete ulaşmak için 1.000 saat tuvalet temizlemeyi kabul ettiğini biliyor musunuz?

Bedava internet için tuvalet temizliği!

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