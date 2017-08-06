Bilgisayar Bilimcilerinden Futbolcu Maaşı Araştırması!
Futbolcuların aldığı inanılmaz maaşlar karşısında kafanız karışıyorsa, bu haberi okuduğunuzda kafanız daha da karışabilir!
Bazı futbolcular muazzam paralar kazanırken, aynı kadroda yer alan diğerleri çok daha az para kazanabiliyor. Takımlar bu farkı sahadaki performansları belirterek haklı çıkartmaya çalışıyor ancak yeni bir bilgisayar modelinin gösterdiğine göre, performans ve gelir arasındaki fark, pek çok kişinin fark ettiğinden çok daha fazla olabilir.
Lawrence Technological University bilgisayar bilimcileri makine öğrenimi ve veri bilimini kullanarak 6.082 profesyonel Avrupa futbolcusunun gelirlerini inceledi. Bu çalışma sırasında da her bir oyuncunun yeteneğini gösteren 55 özelliği kullandılar. Bu özelliklerin arasında performans (gol atma ve hedefe ulaşan pas gibi), davranış (görüş ve agresiflik gibi) ve yetenekler (hız, hızlanma ve top kontrolü gibi) bulunmaktaydı.
Daha sonra her oyuncu için bu özelliklere göre, aynı konumda oynayan diğer oyunculara göre karşılaştırmalı bir maaş atandı ve sonrasında da bu maaş, 2016-2017 sezonunda aldıkları gerçek maaş ile karşılaştırıldı. Sonuçların gösterdiğine göre Lionel Messi'nin Dünya'nın en fazla ödeme yapılan oyuncusu olması gerekiyor ve arkasından Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Neymar, David De Gea ve Mesut Özil geliyor.
Ancak bu model, Messi'nin maaşının 234.000 Euro civarında olması gerektiğini belirtiyor ve bu, oyuncunun gerçek haftalık maaşının yarısından daha az. Bu miktarlar arasındaki fark da kendisini, diğer bütün oyunculara göre en çok fazla ödeme yapılan oyuncu yapıyor. Fazla ödeme yapılan oyuncular listesinde Messi'nin arkasından Angel Di Maria, Robin Van Persie, Ivan Rakitic ve Nicolas Otamendi geliyor.
Ayrıca model, almaları gerekenden az ücret alan oyuncuları da belirlemiş durumda. Bu listenin başında da hak ettiği maaş, Monaco'dan aldığı gerçek maaşın 100.000 Euro üstünde olan Bernado Silva geliyor. Az ödeme yapılan diğer oyuncuların arasında Harry Kane, Granit Xhaka, Timo Horn ve Paco Alcacer bulunuyor.
Araştırmanın sonuçlarında az ödeme yapılan oyuncuların genellikle çeviklik, hızlanma, hız, denge ve diğer oyuncuların konumlarını takip etme yeteneklerinde fazla ödeme yapılan oyunculara göre daha iyi oldukları dikkat çekiyor. Fazla ödeme yapılan oyuncular ise genel olarak sadece güçleri ile öne çıkan oyuncular.
Ancak araştırmacılar Lara Yaldo ve Lior Shamir, bu modelin sadece yeteneği göz önüne aldığını ve yayın hakları ile ürün satışları gibi oyuncuların daha fazla ödeme almalarına sebep olabilecek etkenleri içermediğini belirtiyor. Bununla beraber, bu araştırmanın oyuncu performansında kötü bir etkiye sahip olan maaş eşitsizliğini azaltacağını ve anlaşma süreçlerini kolaylaştıracağını düşündüklerini de söylüyorlar.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın