Bilgisayar Bilimcilerinden Futbolcu Maaşı Araştırması!

Futbolcuların aldığı inanılmaz maaşlar karşısında kafanız karışıyorsa, bu haberi okuduğunuzda kafanız daha da karışabilir!

Futbolcular, aslında ne kadar kazanmalı?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Bilgisayar Bilimcilerinden Futbolcu Maaşı Araştırması!
Maserati de Elektrik Motorunun Peşinde!
Apple ve Huawei: Tabletleri Ayakta Tutan İki Dev!
Apple CEO'su Tim Cook'tan VPN Savunması!
8,5 Milyon Dolar Kurtaran Proje 1 Yaşında!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir